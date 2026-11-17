Высший антикоррупционный суд продлил до 7 октября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя генерального директора филиала «Обособленное подразделение «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» Светлану Пинчук в рамках дела о взятке.

Такое решение 10 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд заключил под стражу Пинчук с альтернативой 4 млн грн залога. Позже за нее внесли эти средства и она вышла из-под стражи. Подозреваемая обязана: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за географические пределы города Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение заграничные паспорта.

Позже суд оставил лишь две обязанности: воздерживаться от общения с тремя лицами и сдать на хранение заграничные паспорта. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова продлить действие этих обязательств.

«Продлить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемую (Пинчук – ред.), на два месяца. Срок действия обязанностей установить до 10 января 2027 года», – говорится в решении.

Напомним, по данным следствия, Пинчук требовала от представителя частного предприятия-подрядчика взятку за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Общая сумма неправомерной выгоды рассчитывалась в размере 10–15% от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.

Установлено, что с июня по ноябрь 2025 года она получила часть средств – 40 200 долларов США.

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