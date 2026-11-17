В Киеве частично восстанавливают движение по Южному мосту после баллистической атаки рф в направлении с левого на правый берег Днепра. Движение с правого на левый берег пока останется закрытым.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Частично восстанавливаем движение по Южному мосту. По результатам обследования конструкций сооружения специалисты ГП «Национальный институт развития инфраструктуры» предоставили заключение о возможности восстановления временного движения по автомобильному проезду в направлении с левого на правый берег Киева», – сообщил Кличко.

15 ноября 2026, 01:58 В Мининфраструктуры назвали сроки полного возобновления движения по Южному мосту в Киеве В Киеве полное восстановление движения по Южному мосту может занять 2–3 месяца. Также уже строят две понтонные переправы через Днепр, а стоимость тоннеля оценили в 500 млн евро.

По его данным, по Южному мосту разрешено движение с регулируемым интервалом:

автотранспорту массой до 10 тонн включительно;

общественному транспорту общей массой до 18 тонн.

Движение с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения той части моста.

«Сейчас специалисты обрабатывают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций», – уточнил Кличко.

Ранее мы информировали, что в Киеве вечером 17 ноября запускают 16 дополнительных рейсов Kyiv City Express, чтобы обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами столицы.

Как известно, поздно вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Также сообщалось, что для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.

Тем временем Министерство инфраструктуры Украины начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Он должен стать альтернативным маршрутом сообщения между берегами столицы и повысить устойчивость транспортной системы на фоне российских ударов по мостам.

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