Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 17 ноября объявил о намерении уйти в отставку после обвинений в причастности к коррупционной схеме во время реализации государственного железнодорожного проекта. Речь идет о вероятном получении взятки в размере 25 млн долларов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные издания.

По данным агентства, коррупционный скандал разгорелся после того, как бывший мэр столицы Монголии Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар 14 ноября обвинил президента в получении 25 млн долларов от частной компании за содействие в реализации железнодорожного проекта Тавантолгой – Гашуунсухайт.

Речь идет о событиях 2019 года, когда Хурэлсух занимал должность премьер-министра. По утверждению Нямбаатара, контракт на строительство железной дороги получила компания Bodi International LLC, один из крупнейших конгломератов страны, без проведения конкурентного тендера.

Бывший мэр Улан-Батора, который принадлежит к другому крылу правящей Монгольской народной партии, также обвинял президента в владении элитной недвижимостью и коллекцией дорогих автомобилей.

После обнародования этих заявлений оппозиционная Демократическая партия Монголии призвала главу государства сложить полномочия и пройти расследование.

Хурэлсух отверг все обвинения, однако согласился уйти в отставку. В обращении к нации 17 ноября он заявил, что в течение последнего месяца подвергался систематическим нападениям на свою репутацию.

«Я никогда не крал у своего народа или государства. Я передам свои президентские полномочия и стану обычным гражданином», – заявил он.

Президент также заверил, что будет сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В то же время компания Bodi International LLC опровергла обвинения в выплате взятки высокопоставленным чиновникам. В заявлении от 16 ноября ее представители назвали такие утверждения клеветой и подчеркнули, что компания не совершала противоправных действий.

Как сообщает 1news со ссылкой на ТАСС, руководитель администрации президента Алтанхуягийн Уйлстугулдур заявил, что вопрос отставки Хурэлсуха рассмотрит парламент Монголии – Великий государственный хурал. Ожидается, что 18 ноября состоится заседание парламентского комитета по государственному устройству, а 19 ноября вопрос вынесут на пленарное заседание.

Отставка президента вступит в силу только после ее одобрения большинством депутатов парламента.

Новые президентские выборы должны состояться в течение четырех месяцев после утверждения отставки. До этого очередные выборы главы Монголии были запланированы на лето 2027 года.

Хурэлсух возглавлял Монголию с 2021 года. В последние годы страна переживает политическую нестабильность из-за внутренних конфликтов в правящей Монгольской народной партии. В частности, за девять месяцев в Монголии сменились три премьер-министра.

Напомним, недавно президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил об отставке на фоне скандала вокруг одного из крупнейших банков страны – Ueno Bank. Из-за его финансовых проблем около 3 млн клиентов потеряли доступ к своим счетам. Самого главу государства обвинили в конфликте интересов из-за его предыдущих деловых связей с владельцами банка.

Также ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о намерении подать в отставку. Однако король Филипп отказался принять его отставку и поручил ему возобновить переговоры по государственному бюджету. Глава правительства должен повторно доложить монарху о результатах переговоров 16 ноября.

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