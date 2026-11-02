Премьер Бельгии планирует подать в отставку во время встречи с королем Филиппом – СМИ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о намерении подать в отставку. Сегодня, 2 ноября, он встречается с королем Филиппом, чтобы просить согласовать его увольнение.

Соответствующее решение де Вевер принял после того, как его коалиция, состоящая из пяти партий, снова не смогла согласовать проект бюджета на следующий год, пишут «The Brussels Times» и «Politico».

Сообщается, что правительственная коалиция не смогла договориться о сокращении бюджетного дефицита и мерах примерно на 10 млрд евро. После провала переговоров премьер подал королю прошение об отставке.

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В рамках этих переговоров Де Вевер стремился продемонстрировать финансовым рынкам, что Бельгия движется курсом выполнения своих европейских обязательств. В 2025 году дефицит бюджета Бельгии составлял 5,2% ВВП, и ожидается, что в следующем году он вырастет еще больше.

Де Вевер отверг возможность начать новый год с временным бюджетом, который позволил бы правительству работать в рамках бюджета прошлого года.

Переговоры по бюджету продолжаются уже несколько недель. Напряженность возникла прежде всего между фламандскими социалистами из партии “Вперед” (Vooruit) и франкоязычным правоцентристским “Реформаторским движением”.

Первые настаивали на увеличении налоговой нагрузки на лиц с самыми высокими доходами, тогда как вторые отвергли это предложение, а также выступили против более масштабной реформы налога на добавленную стоимость.

В прошлом году бюджетные переговоры в Бельгии также затянулись, и Де Вевер, после встречи с королем Филиппом, установил четкий конечный срок для их завершения.

Однако король Филипп пока не принял ее. Монарх начинает консультации с партиями, чтобы избежать затяжного политического кризиса.

Если король Бельгии примет отставку Барта де Вевера, то могут быть назначены новые выборы.

Соответствующее решение де Вевер принял после того, как его коалиция, состоящая из пяти партий, снова не смогла согласовать проект бюджета на следующий год.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «катастрофой» результаты выборов в двух федеральных землях для его Христианско-демократического союза (ХДС), однако заявил, что не планирует покидать должность и продолжит работу правительства.

Также мы информировали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила об отставке после полутора лет работы на должности. В то же время она продолжит работать советницей президента США Дональда Трампа.

А в сентябре президент Сербии Александар Вучич 27 сентября объявил об отставке с должности главы государства, которую занимал с 2017 года.

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