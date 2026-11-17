В ночь на 17 ноября в районе Крымского моста прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям из соцсетей, вследствие повторной атаки мост получил значительные повреждения, в частности мог обрушиться автомобильный пролет.

Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По словам местных, около полуночи вблизи Керченского моста было слышно несколько мощных взрывов. На фоне атаки в оккупированном Крыму объявили ракетную опасность.

Назначенный россией «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил повторную атаку на мост и сообщил о прекращении движения транспорта.

По информации мониторинговых изданий, вследствие удара повреждения получила одна из мостовых арок. В то же время точный масштаб разрушений пока неизвестен.

Telegram-канал «Крымский ветер» утверждает, что вместе с аркой полностью обрушился автомобильный пролет моста, а его обломки перекрыли судоходный фарватер Керченского пролива.

Если эта информация подтвердится, разрушения могут сделать невозможным не только автомобильное сообщение через пролив, но и движение судов между Черным и Азовским морями.

Кроме того, в соцсетях распространяются видео якобы разрушенного Крымского моста. Утверждается, что критические повреждения получила также его железнодорожная часть.

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), удары по Крымскому мосту, вероятно, являются частью системной кампании Украины, направленной на нарушение российских логистических маршрутов через оккупированный Крым.

В ISW подчеркивают, что успешный удар продемонстрировал неспособность россии должным образом защитить стратегические объекты, важные для ее экономики и военной логистики.

По данным аналитиков, россия имеет два основных сухопутных маршрута снабжения в оккупированный Крым – через Керченский мост и захваченные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому нарушение работы одного из них увеличивает нагрузку на другой.

Напомним, утром 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили о якобы украинском ударе по Крымскому мосту. В частности, после предыдущей атаки одна из арок моста заметно деформировалась.

А в ночь на 17 ноября Крымский мост второй раз за последние сутки оказался под атакой, вследствие чего движение транспорта было приостановлено. По данным мониторинговых каналов, было зафиксировано по меньшей мере 15 попаданий по Крымскому мосту.

Также как известно, в июле Силы беспилотных систем ВСУ в рамках успешных операций вывели из строя три из пяти паромов Керченской переправы, работа которой была почти полностью парализована.

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