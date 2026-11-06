Король Бельгии отклонил заявление премьер-министра Де Вевера об отставке

Король Бельгии Филипп отказался принять отставку премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему возобновить переговоры по государственному бюджету. Глава правительства должен повторно доложить монарху о результатах переговоров 16 ноября.

Об этом сообщает портал Le Soir.

Соответствующее решение король принял после консультаций с лидерами пяти партий правящей коалиции.

Все они подтвердили готовность как можно быстрее договориться о бюджетной политике на ближайшие три года и согласиться на взаимные уступки.

Напомним, Де Вевер подал заявление об отставке 2 ноября после того, как участники коалиции не смогли согласовать меры бюджетной экономии в 10 млрд евро. Премьер также отверг возможность начать новый год с временным бюджетом, который позволил бы правительству работать в рамках бюджета прошлого года.

А ранее премьер Бельгии рассказал, сколько самолетов F-16 Брюссель передаст Украине до конца года.

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