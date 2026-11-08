Россия могла стоять за операцией по отставке экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца

Австрийский бизнесмен Ян Марсалек, которого разыскивают по делу о масштабном мошенничестве, мог при поддержке россии и ГРУ организовать операцию, которая привела к отставке бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы, полученные журналистами.

Ян Марсалек работал в платежной компании Wirecard и исчез в 2020 году после раскрытия хищения около 1,9 млрд евро со счетов компании. По данным журналистов, он скрывается в россии, используя два паспорта священников, и поддерживает тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности получает указания от ГРУ.

В переписке, которая попала в распоряжение журналистов, Марсалек общался с Орлином Руссевым – предполагаемым куратором, которого в 2025 году осудили в Великобритании за шпионаж.

В одном из писем за 2021 год Марсалек, использовавший псевдоним Руперт Тиц, утверждал, что его люди «успешно свергли» бывшего канцлера. По его словам, перед этим они похитили телефон у человека, который «занимался его тайной финансовой компанией». К сообщению бизнесмен добавил ссылку на новость о Себастьяне Курце.

Речь идет о телефоне Томаса Шмида – близкого соратника Курца и высокопоставленного чиновника Министерства финансов Австрии. После его похищения в 2021 году полиция провела обыски у людей из окружения тогдашнего канцлера и обвинила его в ненадлежащем использовании государственных средств. В октябре того же года Курц подал в отставку. Примерно через две недели после этого Марсалек назвал ситуацию «довольно запутанной историей». Он также написал, что остальную переписку «убили» канцлера.

Документы, полученные The Telegraph, свидетельствуют о том, что Марсалек мог быть непосредственно причастен к организации похищения телефона соратника Курца. Бизнесмен имел контакты в австрийских разведывательных органах и полиции и упоминал о них в переписке.

Напомним, в сентябре 2025 года австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из руководителей из-за подозрения в шпионаже в пользу россии.

В августе 2026 года австрийские спецслужбы раскрыли международную сеть, которая в обход санкций Евросоюза поставляла российской федерации высокоточное промышленное оборудование для нужд военно-промышленного комплекса.

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