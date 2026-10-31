Два посла Польши ушли в отставку из-за событий вокруг Конституционного трибунала

Послы Польши в Китае и Румынии Якуб Кумох и Павел Солох заявили об отставке из-за событий вокруг Конституционного трибунала страны. Оба дипломата объяснили свои решения несогласием с действиями по смене руководства учреждения.

Об отставке Кумох сообщил в ночь на 31 октября в соцсети X. Он заявил, что уже подал соответствующее заявление и попросил освободить его от должности.

30 октября 2026, 23:28 Столкновения возле Конституционного трибунала и заявления о «госперевороте»: что происходит в Польше В Польше произошли столкновения возле Конституционного трибунала, троих человек задержали. Оппозиция обвинила правительство в попытке госпереворота, а Навроцкий прервал визит в Сенегал.

«В связи с событиями в стране я пришел к выводу, что дальнейшее выполнение обязанностей посла Республики Польша для меня больше невозможно», – написал дипломат.

Его решение поддержал руководитель Управления международной политики президентской канцелярии Марцин Пшидач. Он назвал отставку проявлением мужества и ответственности за польскую демократию и международный имидж страны. Также Пшидач обвинил правительство Дональда Туска в нарушении закона и нападении на Конституционный трибунал, пишет Polsat News.

Впоследствии об отставке объявил и посол Польши в Румынии Павел Солох. Он также сообщил о своем решении в соцсети X, объяснив его попыткой незаконного захвата Конституционного трибунала.

«В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного трибунала я не вижу возможности продолжать исполнять обязанности посла Республики Польша в Румынии», – написал Солох.

По данным польских СМИ, о своей отставке он сообщил президенту Каролю Навроцкому и министру иностранных дел Радославу Сикорскому.

Сикорский заявил, что принял к сведению решение Кумоха, назвав завершение его дипломатической миссии непрофессиональным. По словам министра, посол сам отказался от исполнения своих обязанностей.

Марцин Пшидач также назвал отставку Солоха протестом против действий правительства Туска.

Напомним, отставки дипломатов произошли на фоне обострения противостояния вокруг Конституционного трибунала. Ранее было объявлено о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Генеральный прокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета. Президент Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и пришел к зданию трибунала.

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