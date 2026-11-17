В 2027 году мир столкнется с новыми геополитическими вызовами, последствиями войны в Иране, обострением климатического кризиса и рисками, связанными с искусственным интеллектом. Среди ключевых событий следующего года также могут быть борьба за политическое наследие президента США Дональда Трампа, президентские выборы во Франции и рост напряженности вокруг Тайваня.

Об этом говорится в прогнозе The Economist на 2027 год, который представил редактор ежегодного издания The World Ahead Том Стэндедж.

По его словам, современный мир все больше напоминает научно-фантастический фильм: беспилотники меняют характер войн, автомобили передвигаются без водителей, искусственный интеллект становится мощнее, а человекоподобные роботы постепенно входят в повседневную жизнь.

В то же время 2027 год может принести новые политические, экономические и технологические потрясения. Издание определило десять главных тенденций, за которыми стоит следить.

Начало эпохи после Трампа

После промежуточных выборов в Конгресс США начнется борьба за право стать преемником Дональда Трампа. Однако, по мнению The Economist, американский президент не собирается терять политическое влияние. Напротив, он может активизировать использование президентских указов, продолжить юридические споры, инициировать масштабные строительные проекты и новые военные операции.

Таким образом Трамп будет пытаться сохранить влияние и сформировать собственное политическое наследие. В то же время международное сообщество все активнее будет задумываться над тем, какими станут США после завершения его президентства.

Последствия войны в Иране

The Economist прогнозирует, что быстрое и окончательное урегулирование конфликта вокруг Ирана маловероятно. По мнению издания, война, которую начал Трамп, ослабила международные позиции США. Американские союзники все меньше доверяют Вашингтону, а противники уже не испытывают прежнего страха перед его военной мощью.

Последствия конфликта будут ощущаться на протяжении всего 2027 года. В частности, они могут изменить политический баланс на Ближнем Востоке, повлиять на мировые энергетические потоки и создать угрозы продовольственной безопасности из-за дефицита удобрений.

В то же время иранский режим, вероятно, усилит контроль внутри страны.

Самый жаркий год в истории

По прогнозу The Economist, 2027 год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Ожидается, что мощное климатическое явление «супер Эль-Ниньо» вызовет новые волны экстремальной жары, засухи, масштабные лесные пожары и другие погодные катаклизмы. Издание подчеркивает, что без быстрого сокращения выбросов парниковых газов подобные явления будут становиться все более частыми.

В то же время политика Трампа, по мнению авторов прогноза, парадоксальным образом способствует популяризации возобновляемой энергетики. Она становится не только инструментом борьбы с изменением климата, но и способом уменьшить зависимость от нестабильных мировых энергетических рынков.

Усиление критики искусственного интеллекта

В 2027 году будет расти обеспокоенность по поводу рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта.

The Economist предупреждает о возможности финансового кризиса в отрасли из-за увеличения долгов технологических компаний и сложных непрозрачных инвестиционных сделок. Кроме того, более мощные модели искусственного интеллекта могут использоваться для проведения новых масштабных кибератак.

Правительства и бизнес также будут уделять больше внимания политическим рискам для цепочек поставок технологий.

В то же время издание считает, что опасения по поводу массового сокращения рабочих мест или чрезмерного потребления электроэнергии и воды дата-центрами пока не имеют достаточного подтверждения статистическими данными.

Возможный приход ультраправых к власти во Франции

Одним из важнейших политических событий 2027 года станут президентские выборы во Франции.

The Economist считает, что представители правопопулистского «Национального объединения», в частности Марин Ле Пен, имеют высокие шансы на победу. Такой результат может серьезно осложнить сотрудничество Франции и Германии, которая традиционно является основой функционирования Европейского Союза.

Кроме того, политические изменения могут усилить обеспокоенность по поводу государственных финансов Франции, которая уже имеет значительное долговое бремя.

Угроза долгового кризиса

В 2027 году правительства развитых стран могут столкнуться с усилением давления со стороны рынков государственных облигаций.

Причинами станут чрезмерные бюджетные расходы, масштабное строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта и новое ускорение инфляции из-за высоких цен на энергоносители. Все это приведет к удорожанию государственных заимствований. Более высокие процентные ставки также будут усиливать финансовое давление на компании и домохозяйства.

По мнению The Economist, такая ситуация не может продолжаться бесконечно, поэтому в определенный момент накопленные экономические проблемы могут спровоцировать серьезный кризис.

Опасный период для Тайваня

Одной из главных геополитических угроз будет оставаться возможное военное противостояние между Китаем и Тайванем.

Как отмечает The Economist, китайский лидер Си Цзиньпин, по имеющимся сообщениям, определил 2027 год как срок, к которому вооруженные силы Китая должны быть готовы к захвату острова. В то же время опыт боевых действий в Украине и Иране продемонстрировал, что современные технологии позволяют даже меньшим государствам эффективно противостоять значительно более мощным противникам.

На этом фоне Пекин встанет перед выбором: прибегнуть к силовому сценарию или дождаться результатов президентских выборов на Тайване в 2028 году. Издание предупреждает, что следующие два года могут стать особенно опасными для региона.

Влияние препаратов для похудения на экономику

Популярность препаратов для снижения веса, в частности Ozempic, продолжит менять потребительское поведение. Люди, которые смогли существенно похудеть, начинают активнее тратить деньги на одежду, косметику, спортивные товары и фитнес.

The Economist называет это явление своеобразным «компенсационным шопингом», когда потребители стремятся воспользоваться новыми возможностями после изменения внешности. Кроме того, успех препаратов для похудения стимулирует фармацевтические компании активнее инвестировать в разработку средств для продления продолжительности жизни.

Удешевление космических запусков

В 2027 году космическая отрасль может совершить новый технологический прорыв. Ожидается, что компания SpaceX начнет регулярно использовать огромную ракету Starship для запуска спутников.

В то же время китайские ракетостроительные компании будут демонстрировать технологии повторного использования ракетных ускорителей. Удешевление запусков откроет новые возможности для создания частных космических станций и даже размещения дата-центров на орбите Земли.

По мнению The Economist, идея переноса вычислительной инфраструктуры в космос уже не выглядит настолько фантастической, как раньше.

Перезагрузка Голливуда

Киноиндустрия также будет переживать масштабные изменения.

В 2027 году будут отмечать 50-летие выхода первых «Звездных войн». По этому случаю запланирован повторный прокат культового фильма, а также выход новой ленты, призванной обновить франшизу.

На большие экраны снова вернутся «Мстители», а также ожидается новый фильм о Джеймсе Бонде. Однако успех малобюджетных фильмов, созданных популярными YouTube-блогерами, заставляет Голливуд переосмысливать собственную бизнес-модель.

The Economist отмечает, что даже спустя полвека «Звездные войны» остаются удивительно актуальными. Сюжет о могущественном военном государстве, которое терпит поражение от небольших и дешевых аппаратов, роботах с собственными намерениями и последствиях похищения секретных данных все больше напоминает современную реальность.

Подытоживая прогноз, Том Стэндедж подчеркивает, что реальность фактически догнала научную фантастику. Мир стремительно меняется, а 2027 год может стать периодом новых политических потрясений, технологических прорывов и глобальных вызовов.

Напомним, недавно в НАТО начали обсуждение масштабного пересмотра оборонного планирования, которое может стать крупнейшим по меньшей мере за последние 20 лет. Главным приоритетом Альянса должно стать сдерживание россии и готовность к потенциальному крупному конфликту в Европе.

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