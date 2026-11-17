Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на приговор, которым оправдали бывшего директора национального природного парка «Хотинский» Георгия Поповецкого от обвинений в получении 65 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом говорится в решении Кассационного уголовного суда от 12 ноября, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя Нацпарка Георгия Поповецкого. По мнению суда, действия экс-чиновника стали следствием провокации со стороны правоохранительных органов. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений. Поэтому прокурор САП подал кассационную жалобу на это решение.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе прокурора на определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 августа 2026 года в отношении (Поповецкого – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура Черновицкой области передала в НАБУ и САП дело директора Хотинского нацпарка Георгия Поповецкого. По данным следствия, бизнесмен обратился к директору Хотинского нацпарка для оформления долгосрочной аренды земельных участков на территории парка для обустройства базы отдыха. Чиновник заявил ему, что подпишет договоры аренды за $65 тыс.

11 сентября 2024 года Поповецкий подписал первый договор о предоставлении в долгосрочное пользование земельным участком с целью осуществления рекреационной деятельности сроком на 25 лет. 9 октября директор Хотинского нацпарка подписал еще два аналогичных договора о предоставлении двух участков площадями 0,12 га каждый. В тот же день он получил $65 тыс. и его задержали.

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