НАТО планирует сократить миссии за рубежом ради сдерживания россии – СМИ

В НАТО начали обсуждение масштабного пересмотра оборонного планирования, который может стать крупнейшим как минимум за последние 20 лет. Главным приоритетом Альянса должно стать сдерживание россии и готовность к потенциальному крупному конфликту в Европе.

В то же время развертывание сил в дальних зарубежных миссиях (в частности в Ираке или Афганистане) отойдет на второй план, пишет издание «Politico» со ссылкой на данные от четырех дипломатов НАТО.

По данным источников, 32 страны-члена Альянса согласовывают проект документа под названием «Политические указания». Это часть четырехлетнего цикла оборонного планирования, определяющего требования к боеспособности союзников до 2029 года. Окончательное согласование соглашения ожидается к февралю.

Ключевые изменения в стратегии

Изменение формулировок в требованиях. Предыдущие нормы обязывали союзников иметь достаточно сил как для крупной войны в Европе, так и для нескольких кризисных миссий за пределами территории НАТО. В новом проекте союз «и» предлагают заменить на «или», что позволит развертывать силы по одному из этих сценариев.

Приоритет европейской безопасности. Как отмечает экс-замгенсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд, предложение отражает четкое понимание того, что чрезвычайная ситуация в Европе будет иметь преимущество над любыми другими задачами.

Концепция «НАТО 3.0». Позиция Альянса совпадает с давлением со стороны США относительно переориентации основной деятельности НАТО на непосредственную защиту Европейского континента.

13 октября 2026, 12:50 Как НАТО готовится противодействовать российским дронам: опыт Украины и новая «теория победы» 40 млрд долларов на защиту от дронов и семь Drone Deal с Украиной. Как НАТО готовится противодействовать российским БПЛА – на инфографике «Слово и дело».

Переговоры ведутся по документу, известному как «Политические указания», что является частью четырехлетнего процесса, кульминацией которого станет утверждение союзниками новых требований к военному потенциалу до 2029 года. Ожидается, что союзники окончательно согласуют соглашение к февралю.

Должностные лица подчеркивают, что изменение требований не означает автоматического свертывания текущих операций за рубежом (например, в Косово или Ираке) – окончательные решения о выводе войск будут приниматься политически.

«Никто не предлагает отказаться от возможности проводить операции по реагированию на кризисы. В конечном счете, решение о том, куда направлять войска, является политическим», – добавил высокопоставленный чиновник НАТО.

По данным издания, на кону стоит и то, какое оборудование союзники будут иметь в готовности – и насколько убедительным будет их сдерживание – в отношении Москвы, поскольку европейские чиновники неоднократно предупреждали о возможном вторжении россии на территорию НАТО до 2029 года. Растущие бюджетные ограничения по расходам на оборону, вероятно, также усложнят этот процесс.

Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил концепцию противодействия российской агрессии, которая предусматривает готовность Альянса воевать даже без масштабного участия американских войск.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что готовит «масштабное соглашение» для завершения войны россии против Украины. Он отметил, что эти договоренности могут охватить вопросы безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Европейские страны скептически восприняли предложение администрации президента США Дональда Трампа создать новую систему безопасности в Европе с участием россии. В европейских столицах опасаются, что такие договоренности могут отодвинуть Европу от принятия ключевых решений и усилить позиции Кремля.

Тем временем, по сообщению Reuters, россия угрожала НАТО ядерным оружием в случае попытки блока блокировать Калининград.

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