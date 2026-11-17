Верховный суд рассмотрит жалобы на наказание, назначенное адвокатам Олегу Бутырину и Владимиру Костенко, а также помощнику Максиму Садошенко за попытку подкупа двух судей Полтавских судов.

Такое решение 11 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными адвокатов Костенко и Бутырина, а также помощника юриста Садошенко. Костенко назначили наказание в виде 4,5 лет заключения с конфискацией изъятых во время обысков денежных средств в суммах 130 450 долларов и 6750 евро с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года. Бутырину и Садошенко назначили 4 года и 8 месяцев заключения. Также суд конфисковал 7200 долларов, изъятых у Садошенко. Кроме того, суд конфисковал и часть имущества, принадлежащего Садошенко и Бутырину.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила наказание для Бутырина и Садошенко. Одновременно Костенко изменили наказание с 4,5 лет заключения на 93500 грн штрафа. Сторона защиты подала кассационные жалобы.

«Открыть кассационное производство по кассационным жалобам на приговор ВАКС от 28 мая 2025 года и определение АП ВАКС от 13 августа 2026 года в отношении (Бутырина и Садошенко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело о попытке подкупа судей Киевского районного суда Полтавы и Полтавского апелляционного суда. По версии обвинения, гражданин обратился к юристу, который позиционировал себя помощником адвоката, за правовой помощью в связи с привлечением к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Однако указанный юрист вместо оказания юридической помощи склонил гражданина «решить» этот вопрос с судьей Киевского райсуда Полтавы за «вознаграждение», привлекши для этого своего знакомого адвоката. Несмотря на попытки злоумышленников, им так и не удалось предоставить неправомерную выгоду, зато суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП.

Тогда указанные лица пообещали «отменить» это решение в апелляционном порядке за 1800 долларов, привлекши к совершению преступления еще одного адвоката. После передачи второй части средств – 1500 долл. и проведения необходимых следственных действий собрано достаточно доказательств для обоснованного сообщения о подозрении трем лицам.

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