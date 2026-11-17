В ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе погибли два человека, еще один человек пострадал.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в Оболонском районе в результате российского удара получило повреждения нежилое здание. Во время ликвидации последствий атаки сотрудники ГСЧС спасли человека, оказавшегося заблокированным под завалами. Пострадавшего передали медикам.

Всего в этом районе в результате атаки погибли два человека, еще один человек пострадал.

Кроме того, в Днепровском районе российский удар вызвал пожар в нежилом здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Мэр Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

А утром 17 ноября местные власти сообщили, что движение поездов столичного метро на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» временно приостановлено в результате новой вражеской атаки.

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