Возле румынской Сулины беспилотники ударили по трем судам

Возле дельты Дуная, неподалеку от румынского города Сулина, беспилотники атаковали три коммерческих судна. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил инцидент и заявил о необходимости усиливать безопасность в Черном море.
Об этом он написал в соцсети Х.
По словам главы правительства, атака произошла вечером 14 ноября. Радары Министерства обороны Румынии также зафиксировали воздушные цели в этом районе. Из-за этого военно-воздушные силы страны дважды поднимали истребители.
«Я нахожусь в постоянном контакте с соответствующими органами; безопасность моряков – наш безусловный приоритет», – написал Никулеску.
Он назвал подобные инциденты неприемлемыми и нарушающими международное право. По словам премьера, они свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью из-за полномасштабной войны россии против Украины.
Никулеску добавил, что Румыния вместе с союзниками продолжит принимать меры для усиления безопасности в Черном море.
«Это остается ключевым приоритетом правительства, которое действует в тесном сотрудничестве с региональными партнерами и НАТО», – подчеркнул он.
Напомним, 13 ноября в территориальных водах Румынии беспилотник попал в судно Larissa 1 под флагом Палау, которое направлялось в Украину. Инцидент произошел примерно в 12 км к северу от города Сфинту-Георге.
Также сообщали, что в Черном море у побережья Румынии 23 октября потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. Среди членов экипажа были украинцы.
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