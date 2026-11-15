Возле румынской Сулины беспилотники ударили по трем судам

Возле дельты Дуная, неподалеку от румынского города Сулина, беспилотники атаковали три коммерческих судна. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил инцидент и заявил о необходимости усиливать безопасность в Черном море.

Об этом он написал в соцсети Х.

25 октября 2026, 11:43 Черное море стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире – FT Рост рисков уже повлиял на работу украинских портов. По данным крупнейшего частного портового оператора Украины TIS, в прошлом месяце порты Большой Одессы приняли менее 10 судов, тогда как в июле их было около 400.

По словам главы правительства, атака произошла вечером 14 ноября. Радары Министерства обороны Румынии также зафиксировали воздушные цели в этом районе. Из-за этого военно-воздушные силы страны дважды поднимали истребители.

«Я нахожусь в постоянном контакте с соответствующими органами; безопасность моряков – наш безусловный приоритет», – написал Никулеску.

Он назвал подобные инциденты неприемлемыми и нарушающими международное право. По словам премьера, они свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью из-за полномасштабной войны россии против Украины.

Никулеску добавил, что Румыния вместе с союзниками продолжит принимать меры для усиления безопасности в Черном море.

«Это остается ключевым приоритетом правительства, которое действует в тесном сотрудничестве с региональными партнерами и НАТО», – подчеркнул он.

Напомним, 13 ноября в территориальных водах Румынии беспилотник попал в судно Larissa 1 под флагом Палау, которое направлялось в Украину. Инцидент произошел примерно в 12 км к северу от города Сфинту-Георге.

Также сообщали, что в Черном море у побережья Румынии 23 октября потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. Среди членов экипажа были украинцы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.