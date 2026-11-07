ГУР назвало организатора и исполнителей авиаудара по Камышевахе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило российских военных, причастных к авиаудару по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября. Разведка назвала предполагаемого организатора атаки и шестерых летчиков, сбрасывавших авиабомбы.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

7 ноября 2026, 09:04 Удар по Камышевахе: число погибших возросло до 55 человек В поселке Камышеваха Запорожской области число погибших в результате российского авиаудара 2 ноября возросло до 55 человек.

По данным разведки, 2 ноября в 09:45 две российские управляемые авиабомбы попали в гимназию «Джерело», разрушив спортивный зал и хозяйственное здание. Примерно через час российские военные сбросили еще одну авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где находились пункт несокрушимости и укрытие для местных жителей.

В результате удара люди оказались под завалами. Поисковые работы продолжаются, часть обнаруженных тел до сих пор не идентифицирована. У родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела еще около 30 погибших.

По информации ГУР, удар спланировал полковник Федор Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск «Днепр» российской армии. К атаке привлекли четыре самолета Су-34.

Для нанесения удара использовали тактическую авиационную группу №5, сформированную на базе 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиационного полка российских Воздушно-космических сил.

Украинская разведка назвала шестерых российских летчиков, которые, по ее данным, участвовали в атаке:

капитан Сергей Елисеев;

капитан Дмитрий Зверев;

старший лейтенант Родион Плотников;

старший лейтенант Никита Игнатьев;

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Экипаж еще одного российского самолета сейчас устанавливают.

В ГУР подчеркнули, что все причастные к военным преступлениям против украинцев должны понести ответственность.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям.

По состоянию на утро 7 ноября число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе возросло до 55 человек.

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