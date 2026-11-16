Антикоррупционный суд арестовал ужгородского застройщика

Высший антикоррупционный суд до 31 декабря заключил под стражу отца владельца ООО «ЖК «Садовый квартал» Владислава Тимощука Юрия с альтернативой 3 млн грн залога. НАБУ и САП подозревают его в предоставлении неправомерной выгоды судье Ужгородского горрайонного суда Ирине Шепетко.

Такое решение 4 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили арестовать Тимощука с альтернативой 5 млн грн залога. Защитник подозреваемого против ходатайства возражал ввиду необоснованности ходатайства детектива о применении меры пресечения.

«Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Тимощуку – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Определение о применении меры пресечения в части содержания под стражей действует до 31 декабря 2026 года. Определить подозреваемому залог в размере 3 000 000 грн», – говорится в решении.

В случае внесения средств на Тимощука возложат следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Ужгорода и Закарпатской области без разрешения; сообщать об изменении места своего проживания; воздерживаться от общения с двумя лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Также суд арестовал посредника по делу Николая Синькевича. Альтернативой ему определили 532 480 грн залога. В случае внесения средств на него возложат аналогичные обязанности.

Напомним, НАБУ, САП и ГБР разоблачили застройщика и его сообщника на предоставлении неправомерной выгоды судье Ужгородского горрайонного суда Ирине Шепетко. По данным следствия, строительная компания возводила многоэтажный жилой комплекс «Садовый квартал» на одном из земельных участков в Закарпатской области. Однако по иску жителей прилегающей территории суд запретил дальнейшие строительные работы.

Чтобы уладить ситуацию, руководитель компании вместе с мужем владелицы земельного участка решили предоставить судье неправомерную выгоду. Посредником для передачи средств они выбрали судью Закарпатского апелляционного суда, с которым один из них имел давние дружеские отношения.

Во время встреч в Ужгороде они сначала предложили, а впоследствии передали судье 10 тыс. долларов США. Эти средства предназначались для судьи местного суда за принятие решения об отмене запрета.

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