ВАКС продлил обязанности обвиняемому работнику столичного СБУ

Общество
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Коллегия судей поддержала просьбу прокурора о продлении обязанностей обвиняемому спецслужбисту.
фото: НАБУ и САП

Высший антикоррупционный суд продлил до 9 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя начальника межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Виталия Чака. НАБУ и САП подозревают его в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 4 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд арестовал Чака и определил ему альтернативой 4,99 млн грн залога. Позже ему уменьшили залог до 998 400 грн, но оставили под стражей. Подозреваемый вышел из СИЗО под такие обязанности: не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение заграничные паспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить обвиняемому (Чаку – ред.) срок действия возложенных на него обязанностей. Срок действия определения установить до 4 января 2027 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве работника одного из отделов столичного управления СБУ. По версии следствия, должностное лицо получило 68 000 долларов за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.

При указанных обстоятельствах отсрочка должна была быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии троих детей, фиктивные свидетельства о рождении которых якобы должны были выдаваться за границей.

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