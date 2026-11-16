Еще одна страна ЕС предложила США разместить на своей территории постоянную военную базу

Литва обратилась к Соединенным Штатам Америки относительно создания на территории страны постоянной американской военной базы, передав соответствующие предложения Вашингтону.

Об этом министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил в интервью LRT.

12 августа 2026, 12:15 Не только США и рф: какие страны имеют больше всего военных баз за рубежом Наибольшее военное присутствие за рубежом имеют США – 861 база. За ними идут Турция и Великобритания. В то же время рф занимает лишь четвертое место – 35 баз. Какие страны имеют больше всего зарубежных баз – смотрите на инфографике «Слово и дело».

«Пакет предложений был обсужден и передан. Опять же, не стоит слишком упрощать этот вопрос, считая, что достаточно просто отправить письмо и получить ответ «да» или «нет». Это длительный процесс, длительные переговоры», – отметил Каунас, добавив, что сейчас продолжаются соответствующие обсуждения.

Согласно его словам, Польше в свое время также «пришлось долго ждать» решения об аналогичном размещении американских войск.

Отмечается, что окончательное решение будет зависеть не только от военной инфраструктуры и возможностей, но и от того, сможет ли Литва обеспечить надлежащие условия проживания для военнослужащих и их семей, в частности создать необходимую гражданскую инфраструктуру.

При этом Каунас привел пример немецкой военной бригады, дислоцирующейся в Литве. Стоит отметить, что в прибалтийском государстве сейчас размещены тысячи иностранных военных, преимущественно из стран НАТО, а после полномасштабного российского вторжения в Украину их присутствие значительно возросло.

Также LRT уточняет, что премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс ранее заявлял, что Литва готова принять американские войска на постоянной основе и взять на себя расходы, связанные с военной базой. Тогда как в прошлом месяце президент США Дональд Трамп намекнул, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной военной базы в Литве.

Как известно, недавно Польша получила от американского Пентагона «зеленый свет» на создание постоянной военной базы США на своей территории в рамках пересмотра Вашингтоном размещения своих войск в Европе. Однако об окончательном решении еще должен объявить Белый дом.

Напомним, что Польша предложила США $15 тысяч в год за каждого военного на своей территории.

Кроме этого, Варшава предложила разместить на своей территории производство ракет для систем Patriot, если Вашингтон согласует передачу Киеву соответствующей лицензии.

Также, по данным СМИ, США могут передислоцировать в Западное полушарие часть военных из Европы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.