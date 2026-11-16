Наказание за дроп-схемы: Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность

В Украине ввели уголовную ответственность за использование банковских карт и счетов в схемах финансового мошенничества.

Соответствующий закон под номером 16013 подписал президент Владимир Зеленский.

Наказание предусмотрено не только для организаторов таких схем, но и для людей, которые передают им свои платежные карты или доступ к счетам.

Закон №16013 дополняет Уголовный кодекс новой статьей 201-1. За самые тяжкие нарушения предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет, а штрафы могут достигать 170 тыс. грн.

12 августа 2026, 15:46 В Украине в результате спецоперации ликвидировали 94 мошеннических колл-центра В Украине ликвидировали деятельность почти 100 мошеннических колл-центров, которые обманули людей более чем на 100 млн грн.

В карточке закона указано, что он направлен против так называемых дропов – людей, которые за вознаграждение передают другим лицам свои банковские карты, реквизиты или доступ к счетам. Через них могут переводить, получать и выводить средства, в частности полученные в результате мошенничества.

В то же время уголовная ответственность наступает не за любую передачу карты другому человеку, а если это делают с целью совершения мошенничества или другого уголовного правонарушения.

Штрафы и наказания

Размер наказания будет зависеть от характера нарушения и роли человека в мошеннической схеме.

Так, за передачу собственной карты или доступа к счету для незаконных операций других лиц предусмотрен штраф от 5100 до 17000 гривен.

За получение, приобретение, хранение, сбыт или передачу чужих карт с целью мошенничества – штраф от 51000 до 85000 грн, ограничение свободы до трех лет или заключение на срок от двух до четырех лет.

Повторное нарушение или действия организованной группы предусматривают штраф от 85000 до 170000 грн или лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

В то же время закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для тех, кто впервые совершил правонарушение по первой части новой статьи. Для этого человек должен добровольно сообщить о нем правоохранителям и активно сприяти... [ошибка, исправляю] активно способствовать раскрытию и пресечению преступления.

Кроме того, документ расширяет основания для применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам. Это касается случаев, когда соответствующие преступления совершают уполномоченные представители компании от ее имени и в ее интересах.

Документ призван усилить борьбу с финансовыми аферами и гармонизировать законодательство Украины со стандартами Евросоюза. В частности, закон внедряет нормы Директивы ЕС 2019/713 о противодействии мошенничеству и подделке безналичных платежных инструментов.

Напомним, в сентябре Верховная Рада поддержала за основу законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконные операции с платежными картами, рахунками... [ошибка, исправляю] счетами и персональными платежными данными.

В конце октября парламент проголосовал за законопроект №16013 в целом. Инициатива вводит уголовную ответственность за передачу, продажу или хранение средств доступа к банковским счетам и платежным картам, которые используются мошенниками (так называемых «дропов»).

Тем временем в рамках спецоперации в Украине ликвидировали деятельность почти 100 мошеннических колл-центров, которые обманули людей на более чем 100 млн грн.

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