В Испании на заводе по производству боеприпасов «Эль-Фарге» утром 30 октября произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое работников, получивших незначительные повреждения слуха.

Об этом сообщили местные власти, информирует «Coffe Report».

Около 9 утра служба экстренной помощи проинформировала, что поступил первый из многочисленных звонков, в котором сообщалось о громком взрыве в районе испанской Гранады. Вскоре после этого было подтверждено, что взрыв произошел в пороховом цеху.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Местная полиция Гранады подтвердила эту информацию, сообщив, что взрыв произошел в зоне ограниченного доступа, где, теоретически, никто не должен находиться. Движение транспорта не перекрывали. Дорога, соединяющая Гранаду с автомагистралью A-92, открыта, а сотрудники экстренных служб находятся на территории завода.

Позже Нацполиция подтвердила, что в результате взрыва два человека получили легкие травмы, в частности повреждения слуха. Однако профсоюз UGT утверждает, что пострадавших трое. Полиция направила в «Эль-Фарге» саперов (TEDAX) и сотрудников различных подразделений.

Также сообщается, что взрыв не вызвал серьезных повреждений соседних зданий.

После инцидента завод, где работают около 300 человек, остановил работу.

Как известно, предприятие принадлежит словацкой MSM Group и специализируется, в частности, на производстве боеприпасов различных калибров и компонентов ракет. После начала полномасштабной войны россии против Украины завод сосредоточился на продукции, которую поставляют украинской стороне.

Напомним, 28 октября в Испании на железнодорожной станции в муниципалитете Урда столкнулись два скоростных поезда – AVE и Iryo.

По состоянию на четверг, 29 октября, количество погибших в результате железнодорожной катастрофы в испанском муниципалитете Урда возросло до 69 человек.

Также недавно в итальянском городе Коллеферро произошел взрыв на предприятии KNDS Ammo Italy, которое производит боеприпасы среднего и крупного калибра, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей.

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