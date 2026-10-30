В Испании произошел взрыв на заводе артиллерийских боеприпасов

В Испании на заводе по производству боеприпасов «Эль-Фарге» утром 30 октября произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое работников, получивших незначительные повреждения слуха.
Об этом сообщили местные власти, информирует «Coffe Report».
Около 9 утра служба экстренной помощи проинформировала, что поступил первый из многочисленных звонков, в котором сообщалось о громком взрыве в районе испанской Гранады. Вскоре после этого было подтверждено, что взрыв произошел в пороховом цеху.
Местная полиция Гранады подтвердила эту информацию, сообщив, что взрыв произошел в зоне ограниченного доступа, где, теоретически, никто не должен находиться. Движение транспорта не перекрывали. Дорога, соединяющая Гранаду с автомагистралью A-92, открыта, а сотрудники экстренных служб находятся на территории завода.
Позже Нацполиция подтвердила, что в результате взрыва два человека получили легкие травмы, в частности повреждения слуха. Однако профсоюз UGT утверждает, что пострадавших трое. Полиция направила в «Эль-Фарге» саперов (TEDAX) и сотрудников различных подразделений.
Также сообщается, что взрыв не вызвал серьезных повреждений соседних зданий.
После инцидента завод, где работают около 300 человек, остановил работу.
Как известно, предприятие принадлежит словацкой MSM Group и специализируется, в частности, на производстве боеприпасов различных калибров и компонентов ракет. После начала полномасштабной войны россии против Украины завод сосредоточился на продукции, которую поставляют украинской стороне.
Напомним, 28 октября в Испании на железнодорожной станции в муниципалитете Урда столкнулись два скоростных поезда – AVE и Iryo.
По состоянию на четверг, 29 октября, количество погибших в результате железнодорожной катастрофы в испанском муниципалитете Урда возросло до 69 человек.
Также недавно в итальянском городе Коллеферро произошел взрыв на предприятии KNDS Ammo Italy, которое производит боеприпасы среднего и крупного калибра, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей.
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