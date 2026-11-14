В территориальных водах Румынии дрон попал в судно, следовавшее в Украину

В территориальных водах Румынии беспилотник попал в судно Larissa 1 под флагом Палау, которое следовало в Украину. Инцидент произошел примерно в 12 км к северу от города Сфинту-Георге.

Об этом сообщает Digi24.

Судно направлялось в порт Сулина, а его конечным пунктом назначения была Украина.

По предварительным данным, об атаке сообщили в 21:40 в пятницу. Капитан судна проинформировал, что никто из членов экипажа не пострадал. После попадания также не возникло пожара. Вероятно, беспилотник повредил только кран, который используют для погрузки и разгрузки грузов.

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря подтвердил инцидент. В субботу он находился в военном порту Констанцы и сообщил, что обстоятельства атаки расследуют.

«Мы постоянно получаем информацию. Меня также проинформировали прошлой ночью о попадании беспилотника. Там нет ни раненых, ни погибших», – заявил министр.

Опря добавил, что румынские власти постоянно следят за объектами, которые обнаруживают на воде или вблизи воздушного пространства страны. Он также напомнил, что в пятницу в уезде Тулча как минимум дважды объявляли воздушную тревогу.

«Мы видим беспилотники, которые приближаются к Румынии, ее воздушному пространству или находятся на воде. Каждый раз мы реагируем, пытаясь при необходимости обнаружить угрозы и предотвратить их, а затем, если возникает такая необходимость, поражать цели», – отметил министр обороны.

Напомним, в Черном море у побережья Румынии 23 октября потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. Среди экипажа были украинцы.

Также сообщалось, что Черное море в 2026 году стало самым опасным в мире регионом для торговых моряков. За год там поразили более 570 судов, погибли как минимум 40 членов экипажей.

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