Россияне ударили по Павлограду, есть погибший и десять раненых

Национальная безопасность
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В результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области погиб человек, еще десять получили ранения. Среди пострадавших есть 7-летний мальчик.
ГСЧС Украины

В результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области в субботу, 14 ноября, погиб один человек. Еще десять человек получили ранения, среди них – 7-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, четыре женщины, трое мужчин и ребенок находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще двум пострадавшим женщинам оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, в этот же день в Запорожье в результате российского удара по Вознесеновскому району повреждены жилой дом и окна учебного заведения. Известно о 15 пострадавших, среди них – двое детей.

Отметим, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками разных типов, в частности 61 реактивным Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 81 вражеский дрон.

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