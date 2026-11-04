Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей против россии на ЧМ по хоккею

Чехия присоединилась к позиции других европейских хоккейных федераций, объявивших, что их национальные сборные не будут играть с Россией на чемпионате мира по хоккею.
Об этом заявил президент Чешской ассоциации хоккея Алоис Гадамчик после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных к соревнованиям IIHF.
В то же время генеральный секретарь Чешского хоккейного союза Ян Черный заявил, что организация проведет переговоры с представителями правительства о возможности отказать российской сборной в выдаче виз.
«Пусть никто не сомневается в позиции Чешского хоккейного союза. С самого начала мы однозначно выступаем против возвращения российских национальных сборных к международным соревнованиям при нынешних обстоятельствах и полностью разделяем эту позицию с Финляндией, Швецией и другими федерациями. Речь идет не об изменении нашей позиции или колебаниях, а только об ответственном подходе», – сказал Черный.
Накануне стало известно, что сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии отказались играть с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии, если ее все же допустят к турниру.
Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил возвращение российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить решение и запретить российским игрокам въезд в другие страны.
Как известно, 30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и отменил решение IIHF о недопуске российских сборных к пяти чемпионатам мира 2027 года. Речь идет о мужском, женском, молодежном и двух юниорских турнирах U18.
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