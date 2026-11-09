Россияне используют ИИ для создания фейковых видео об «успехах» на фронте – FT

Российские военные все чаще используют искусственный интеллект для создания фейковых видео, которые якобы подтверждают захват украинских населенных пунктов. Такие ролики распространяют военные подразделения рф, провоенные блогеры и даже Министерство обороны россии, чтобы преувеличить успехи на фронте.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследования военных аналитиков.

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По данным издания, в середине октября российское военное командование доложило диктатору владимиру путину о якобы захвате Доброполья. Вскоре после этого Минобороны рф опубликовало видео с руинами города, на котором российские военные демонстрировали свои флаги.

Однако аналитики обнаружили признаки использования искусственного интеллекта по меньшей мере в одном из фрагментов. На нем военный размахивает российским триколором из окна поврежденного здания, однако флаг внезапно меняет свое положение.

Руководитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев объяснил, что такие изменения невозможно объяснить особенностями видеозаписи или сжатием изображения. По его мнению, этот фрагмент был искусственно изменен.

В то же время, несмотря на заявления Москвы, украинские военные продолжают удерживать позиции в Доброполье. По оценкам аналитиков, россия планировала использовать город как плацдарм для окружения украинских оборонительных рубежей, однако успешная операция ВСУ в сентябре сорвала эти планы.

Аналитики обнаружили десятки вероятных дипфейков

Американский Институт изучения войны (ISW) обнаружил 35 видеороликов, опубликованных российскими военными и провоенными блогерами, которые, вероятно, были созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта.

На многих записях заметны характерные ошибки генерации: неестественные пропорции человеческих тел, внезапное исчезновение военных или флагов, а также другие визуальные аномалии. Руководитель группы геопространственной разведки ISW Дэниел Мили отметил, что такие видео являются частью более масштабной информационной кампании Кремля, направленной на создание впечатления неизбежной победы россии в войне против Украины.

По его словам, Москва пытается убедить международное сообщество в том, что украинская оборона якобы рушится, а западным странам следует прекратить поддержку Киева.

В то же время аналитики считают, что создание подобных роликов не обязательно является централизованной кампанией. Вероятно, их изготавливают отдельные российские подразделения и связанные с ними блогеры.

Россияне создают фейковые видео из-за неудач на фронте

В качестве примера Financial Times приводит видео, опубликованное 27 июля российским военным блогером Divgen. На записи якобы показан российский солдат с флагом возле села Белый Колодезь на Харьковщине. Однако военный на видео выглядит неестественно большим, а затем внезапно исчезает.

По информации российских военных блогеров, 127-й мотострелковый полк, которому приписывали захват населенного пункта, на тот момент уже проходил проверку командования из-за неудовлетворительных результатов на фронте.

3 августа Минобороны рф объявило о якобы захвате Белого Колодезя, хотя украинские военные утверждали, что российские силы находились примерно в 10 километрах от села.

Аналитики предполагают, что российские подразделения могут использовать искусственно созданные видео, чтобы убедить командование в выполнении поставленных задач или подтвердить преувеличенные заявления о продвижении. В российской военной среде такая практика получила название «нейросетевое водружение флагов». Даже провоенные блогеры критикуют подобные методы.

Фейковые отчеты могут вводить в заблуждение самого путина

Собеседники Financial Times, знакомые с российским президентом, отмечают, что стремление путина к победе на поле боя побуждает командиров преувеличивать свои достижения.

По словам одного из источников, информация о якобы захваченном населенном пункте проходит через несколько уровней военного командования, прежде чем попасть к путину. При этом к моменту доклада российские войска могут уже потерять заявленные позиции. В результате этого последующие приказы основываются на ложных данных о ситуации на фронте, что может приводить к дополнительным потерям.

Издание отмечает, что после медленного, но стабильного продвижения в 2024–2025 годах темпы наступления российской армии в 2026 году существенно замедлились из-за роста потерь и контратак украинских войск.

Показательным стало заявление путина от 16 октября, когда он утверждал, что с начала года российская армия захватила 6500 квадратных километров украинской территории. В то же время независимые аналитики оценивали продвижение россиян за этот период не более чем в 1500 квадратных километров.

Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что российский картографический сервис «Яндекс» необычным способом скрывает военные объекты. В частности, один из объектов вблизи Кронштадта на спутниковом снимке вместо ракетной батареи разместили изображение леса.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с начала осени ВСУ освободили больше территории, чем удалось захватить российским оккупантам. В частности, Доброполье остается под контролем Украины, а к Запорожью оккупанты приблизились лишь на расстояние около 20 км.

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