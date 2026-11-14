Зеленский вводит регулярные встречи с мэрами: какие вопросы обсудили впервые

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября провел первую встречу с городскими головами и представителями местного самоуправления в новом формате. Основной темой стала подготовка украинских городов и громад к зимнему периоду, в частности защита энергетической инфраструктуры и поддержка населения во время российских атак.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

18 августа 2026, 18:33 Сколько средств необходимо крупнейшим городам Украины для подготовки к зиме 2026-2027 На инфографике – какими были расходы на ЖКХ областных центров Украины в прошлом году и в первой половине 2026 года, а также запланированные расходы на реализацию Плана стойкости.

Во встрече приняли участие городские головы Харькова, Днепра, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс, Николаева и Винницы. Также присоединились исполняющие обязанности городских голов Одессы, Запорожья, Луцка и Ровно, представители ассоциаций местного самоуправления и председатель Харьковского областного совета.

По словам Зеленского, встречи в таком формате станут регулярными. По его словам, подготовка городов и громад к зиме является одним из приоритетов.

Во время разговора участники обсудили ситуацию в энергетике, защиту неба, внутренние угрозы безопасности, стабильность связи и помощь людям. Отдельно речь шла о координации действий местной, областной и центральной власти, а также оперативном реагировании на проблемы в регионах.

«Ключевое, чтобы из каждого региона и города оперативно поступала реальная информация о происходящем на местах, и были соответствующие решения», – отметил президент.

Кроме того, участники встречи подняли вопросы поддержки людей, которые могут оказаться в сложных жизненных обстоятельствах зимой, и финансовых возможностей территориальных громад.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал низкую скорость ликвидации последствий российских обстрелов в некоторых городах. Также глава государства указал на случаи искажения отчетов о реальном состоянии восстановления на местах.

До этого президент заявлял о критическом состоянии подготовки Киева к зиме. Причиной этого он назвал невыполнение столичными должностными лицами принятых решений, из-за чего киевляне вынуждены терпеть длительные обесточивания и перебои с водоснабжением.

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