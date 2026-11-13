Удар по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших достигло 30 человек

В Запорожье количество пострадавших в результате попадания по жилым многоквартирным домам возросло до 30 человек, среди них – шестеро детей.
Об этом сообщили и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и пресс-служба ГСЧС.
«Количество пострадавших в результате российских ударов по Запорожью увеличилось до 30 человек, среди травмированных – 6 детей», – говорится в сообщении.
В Запорожской облпрокуратуре уточнили, что сегодня днем россияне атаковали город управляемыми авиабомбами и РСЗО.
По словам Семикина, спасательно-поисковые работы на месте атаки завершены, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
В настоящее время все 17 человек, которые были заблокированы в своих квартирах, спасены. На месте работают все соответствующие службы.
Кроме этого, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, из них – двоим детям.
Как известно, сегодня утром, 13 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток и еще четыре человека получили ранения.
Впоследствии днем российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе. Сообщалось, что в результате атаки получили ранения по меньшей мере 13 человек.
Напомним, российские войска утром 13 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены частные жилые дома и автомобили.
В частности, ночью россияне атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.
Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.
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