Удар по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших достигло 30 человек

В Запорожье количество пострадавших в результате попадания по жилым многоквартирным домам возросло до 30 человек, среди них – шестеро детей.

Об этом сообщили и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и пресс-служба ГСЧС.

«Количество пострадавших в результате российских ударов по Запорожью увеличилось до 30 человек, среди травмированных – 6 детей», – говорится в сообщении.

В Запорожской облпрокуратуре уточнили, что сегодня днем россияне атаковали город управляемыми авиабомбами и РСЗО.

По словам Семикина, спасательно-поисковые работы на месте атаки завершены, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В настоящее время все 17 человек, которые были заблокированы в своих квартирах, спасены. На месте работают все соответствующие службы.

Кроме этого, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, из них – двоим детям.

Как известно, сегодня утром, 13 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток и еще четыре человека получили ранения.

Впоследствии днем российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе. Сообщалось, что в результате атаки получили ранения по меньшей мере 13 человек.

Напомним, российские войска утром 13 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены частные жилые дома и автомобили.

В частности, ночью россияне атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

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