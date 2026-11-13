С начала года Украина потеряла почти 400 локомотивов из-за ударов рф – министр

Около 400 локомотивов были повреждены в результате российских ударов с начала 2026 года. Всего за время полномасштабной войны Укрзализныця потеряла 630 единиц подвижного состава.

Об этом заявил сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, его цитирует Укринформ.

5 октября 2026, 13:19 Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за российских ударов – министр Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре. Киев ведет переговоры с европейскими партнерами.

По словам Калашника, только в течение ноября зафиксировали около 15 атак на локомотивы.

Министр добавил, что в целом интенсивность российских ударов по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу растет, что создает дополнительные проблемы для логистики и пассажирских перевозок.

Для обеспечения сообщения на ряде направлений с 1 октября действует программа автобусного довоза пассажиров. В частности, автобусы курсируют по маршрутам Конотоп-Сумы и Харьков-Лозовая. В общей сложности этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.

Напомним, в конце сентября Кабмин разрешил Укрзализныце покупать подержанные локомотивы без проведения публичных тендеров.

Также сообщалось, что министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины вместе с Укрзализныцей начали формировать международную коалицию для поддержки украинской железной дороги. Основное внимание на первом этапе сосредоточат на обновлении локомотивного парка и усилении энергетической устойчивости компании.

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