Зеленский заявил о недостоверных отчетах из некоторых городов о восстановлении после атак

Президент Владимир Зеленский заявил о слишком медленных темпах восстановительных работ после российских атак в ряде городов. Кроме того, по его словам, в отдельных населенных пунктах предоставляли недостоверную информацию о ситуации с восстановлением.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания относительно ситуации в регионах.

18 августа 2026, 18:33 Сколько средств необходимо крупнейшим городам Украины для подготовки к зиме 2026-2027 На инфографике – какими были расходы на ЖКХ областных центров Украины в прошлом году и в первой половине 2026 года, а также запланированные расходы на реализацию Плана стойкости.

По словам Зеленского, во время совещания заслушали детальные доклады о последствиях российских ударов по Сумщине и ходе восстановительных работ в Шостке и Конотопе. Также обсудили ситуацию на Киевщине, в частности в Белой Церкви, Броварах и других городах.

Президент выразил недовольство скоростью восстановления поврежденной инфраструктуры и достоверностью информации, поступающей из регионов.

«Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах. Определили, как это исправить», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Министерство энергетики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин должны разработать дополнительные механизмы взаимодействия с местными властями, чтобы ускорить восстановительные работы.

Отдельно президент обсудил с премьер-министром восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, которые получили повреждения в результате удара российского Shahed. Министр энергетики также доложил о мерах по защите трансформаторов и другого оборудования энергосистемы.

Кроме того, во время совещания рассмотрели проблему ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield, которую используют украинские военные.

«К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километр в час (100 миль в час), которое делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных «шахедов». Четких объяснений до сих пор нет», – отметил президент.

Зеленский поручил МИД и Министерству обороны активизировать контакты с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX для выяснения причин ограничений и решения проблемы.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в 12 областях остались без электроснабжения.

А ранее Зеленский заявлял, что наихудшая ситуация с подготовкой к зиме фиксируется в Киеве, из-за того, что городские власти не выполнили соответствующие решения, а население столицы столкнулось с длительными отключениями света и воды.

Также недавно Европейский Союз сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что применит для Украины специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях.

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