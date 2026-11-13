Закарпатский депутат Антал обжаловал 7 лет заключения

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Апелляционная инстанция открыла производство по жалобам на обвинительный приговор региональному депутату.
фото: mukachevo.net

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым к 7 годам лишения свободы приговорили депутата Закарпатского областного совета от партии «За будущее» Александра Антала и к 5 годам заключения пособника Ивана Шквару.

Такое решение 5 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными депутата Закарпатского облсовета Александра Антала и пособника Ивана Шквару. Анталу назначили наказание в виде 7 лет заключения с конфискацией всего имущества, за исключением жилого дома и земельного участка, а Шкваре – 5 лет колонии. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обвиняемый и защитники обоих обвиняемых подали апелляционные жалобы.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам. Направить участникам судебного производства копии определения об открытии апелляционного производства и апелляционных жалоб вместе с информацией об их правах и обязанностях. Установить участникам судебного производства срок для подачи в письменной форме возражений на апелляционные жалобы – 5 дней со дня получения копии определения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Закарпатского облсовета. По версии следствия, депутат облсовета во время общения с гражданином предложил решить вопрос пересечения границы военнообязанными лицами вне официальных пунктов пропуска. Для этого депутат привлек лицо, которое якобы имеет непосредственное влияние на работников Госпогранслужбы и может обеспечить беспрепятственное пересечение границы. Стоимость пересечения границы составляет 10 000 евро за одного человека.

Кроме того, депутат отметил, что он может организовать перемещение лиц из Киева к определенному месту, а также обеспечить не только выезд, но и въезд лиц в Украину. САП и НАБУ разоблачили депутата облсовета сразу после получения им обусловленных средств, а именно 20 тыс. евро.

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