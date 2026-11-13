Апелляция готова пересмотреть конфискацию актива экс-министра агрополитики

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила к рассмотрению жалобы на решение о частичной конфискации квартиры тещи бывшего министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля Галины Баранюк.

Такое решение 2 ноября приняла коллегия судей АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов и их конфискации экс-министра агрополитики и продовольствия Виталия Коваля и его тещи. Суд признал необоснованной часть актива – 53,15% квартиры в городе Киеве тещи экс-чиновника. С нее взыскали в доход государства стоимость этой части актива в сумме 4,35 млн грн. Представитель ответчика и прокурор САП подали апелляционные жалобы на это решение.

«Подготовку дела к судебному рассмотрению считать оконченной. Назначить дело по апелляционным жалобам на решение ВАКС от 2 сентября 2026 года к апелляционному рассмотрению в открытом судебном заседании в помещении АП ВАКС с вызовом участников дела», – говорится в решении.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации части стоимости квартиры тещи министра агрополитики Коваля. Речь шла о жилье в одном из киевских ЖК площадью 170,1 квадратных метра, в котором проживал министр вместе с семьей, хотя его владельцем была его теща. Анализом доходов и расходов родственницы Коваля установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута добытыми доказательствами.

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