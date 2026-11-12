Утренняя атака на Киев: количество раненых возросло

Из-за вражеского удара армии российской федерации 12 ноября по многоэтажке в Соломенском районе Киева увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщили городской голова столицы Виталий Кличко и Национальная полиция Украины.

По данным Кличко, ранения получили семь человек. Медики оказали им всю необходимую помощь на месте.

В то же время, в полиции заявили, что сейчас документируют последствия обстрела войск рф. Кроме этого, правоохранители сообщили о частичном разрушении стен многоэтажки.

«Сегодня утром вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе, вызвав пожар и частичное разрушение внешней стены дома. В результате удара погибла 44-летняя женщина, еще семь человек в возрасте от 37 до 83 лет пострадали», – говорится в заявлении, обнародованном полицией.

Отмечается, что на месте вражеского удара развернут мобильный полицейский пункт, где следователи принимают заявления от граждан о повреждении имущества в результате российской атаки.

«Работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного военного преступления рф», – добавили правоохранители.

Напомним, сегодня утром ударный реактивный дрон российской армии попал в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе столицы. На месте падения БПЛА вспыхнул пожар.

Кроме этого, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ривненскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

А около часа ночи враг атаковал баллистическими ракетами Киев. Воздушные силы сообщили об угрозе для Броваров и Киева, а впоследствии уточнили, что ракета движется непосредственно на столицу.

Всего российские войска в ночь на 12 ноября атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами Циркон, а также 123 ударными беспилотниками разных типов, из которых 73 – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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