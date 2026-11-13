В приложении «Воздушная тревога» возобновили отображение движения вражеских целей

В приложении «Воздушная тревога» восстановили функцию отслеживания движения воздушных целей рф. Однако доступ к этим данным ограничили: теперь для их просмотра пользователям нужно пройти авторизацию через «Дію».

Об этом сообщило министерство цифровой трансформации.

2 ноября 2026, 14:54 Взлом приложения «Воздушная тревога»: чем это грозит и каким оповещениям можно доверять Константин Корсун объяснил, чем опасен взлом приложения «Воздушная тревога», какие каналы оповещения использовать и как защитить смартфон от киберугроз.

В ведомстве отметили, что соответствующие изменения были введены после совместного аудита системы, проведенного командами Ajax Systems и Stfalcon вместе с Минцифрой.

Авторизацию через ««Дію» добавили по требованию Сил обороны, чтобы информация о перемещении российских целей была доступна только проверенным пользователям и не могла использоваться врагом.

В Минцифры подчеркнули, что «Дія» не передает приложению персональные данные, а лишь подтверждает прохождение верификации. Приложение также не собирает и не хранит личную информацию.

Другие функции «Воздушной тревоги» остаются доступными без авторизации. Речь идет об уведомлении о воздушной тревоге, отображении уровней опасности и просмотре укрытий на карте.

Напомним, 1 ноября в приложении «Воздушная тревога» появились сообщения о ядерной и химической угрозах. В Воздушных силах ВСУ и ЦПД заявили о кибератаке и заверили, что радиационной опасности нет. Команда приложения после этого временно приостанавливала работу сервиса.

Ранее эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в комментарии «Слово и дело» прокомментировал ситуацию со взломом приложения «Воздушная тревога» и рассказал, как защититься от фейков.

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