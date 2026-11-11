Российская атака на Черноморск: количество жертв возросло

Количество погибших в результате российского удара по Черноморску Одесской области возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Он рассказал, что еще один пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье пострадавших», – добавил руководитель ОВА.

Напомним, российские войска 11 ноября атаковали рынок в центре Черноморска. Ранее сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших. В результате удара также повреждены жилые дома и автомобили.

Также сообщалось, что окупанты атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, есть пострадавший.

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