Российская атака на Черноморск: количество жертв возросло

Национальная безопасность
Читати українською
Количество погибших в результате российского удара по Черноморску увеличилось до четырех человек, сообщил Кипер.
Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате российского удара по Черноморску Одесской области возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Он рассказал, что еще один пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье пострадавших», – добавил руководитель ОВА.

Напомним, российские войска 11 ноября атаковали рынок в центре Черноморска. Ранее сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших. В результате удара также повреждены жилые дома и автомобили.

Также сообщалось, что окупанты атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, есть пострадавший.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Одесская область Черноморск Вторжение России Обстрел Война в Украине Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Российская атака на Черноморск: количество жертв возросло
В Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики отключений в четверг
Послы ЕС одобрили новые санкции против россии – Reuters
НАБУ завершило следствие по сотруднику СБУ по делу о $150 тысячах взятки
Страны G7 предоставят Украине лицензии на оружие и новые системы ПВО
Италия может прекратить поставку Украине ракет ПВО Aster – СМИ
инфографикаЧетыре года после деоккупации Херсона: как живет город, где людей стало вчетверо меньше
Ирландия выделила Украине еще 25 миллионов евро: на что направят
авторская колонкаМир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца
Россия могла потерять три вертолета Ка-52 во время атаки на Усть-Лугу – соцсети
Больше новостей