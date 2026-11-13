Нардепу Марченко подтвердили два года заключения, ее взяли под стражу

Апелляционная палата ВАКС признала виновной народного депутата Людмилу Марченко в вымогательстве и получении взяток за незаконный выезд мужчин за границу, а также смягчила наказание ее помощнице Анастасии Колесник.

Соответствующее решение приняла АП ВАКС на заседании суда 13 ноября.

Судебные прения по этому делу состоялись в четверг, 12 ноября. Апелляция оставила в силе обвинительный приговор в части наказания для нардепа Марченко. Ее помощнице Анастасии Колесник, которая также ранее получила приговор, суд смягчил наказание, заменив заключение на штраф в размере 92,5 тысячи гривен.

«Суд первой инстанции назначил каждой из обвиняемых наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения жалобы прокурора и стороны защиты народного депутата, а жалобу защитника ее помощницы удовлетворила частично», – говорится в сообщении АП ВАКС.

После решения Апелляционной палаты приговор вступил в законную силу, и Марченко потеряет депутатский мандат. Народный депутат Марченко была взята под стражу в зале судебного заседания.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, а на обжалование приговора в Верховном Суде у Марченко есть три месяца.

Как известно, в марте Высший антикоррупционный суд признал виновными Марченко и Колесник. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил назначить обеим фигуранткам наказание в виде 5 лет заключения. Позже обвиняемая Марченко, адвокаты и прокурор САП подали апелляционные жалобы на этот приговор.

Напомним, САП направила в суд дело нардепа Людмилы Марченко. По версии обвинения, депутат совместно со своей помощницей Анастасией Колесник за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить получение разрешения на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему «Шлях».

В дальнейшем соучастниками было организовано направление обращения благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА приняла решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины.

После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2 800 долларов. Всего было задокументировано получение 5 300 долл.

Кроме этого, ВАКС признал необоснованными активы народного депутата Марченко на более чем 8,2 млн грн. Речь идет об имуществе, приобретенном в 2021–2023 годах.

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