Удары по подстанциям и объекту генерации: что известно о последствиях ночной атаки рф

Российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по объектам энергетической инфраструктуры и генерации. По состоянию на утро четверга, 12 ноября, часть потребителей в девяти областях осталась без электроснабжения.

Об этом сообщают пресс-служба Укрэнерго, премьер-министр Сергей Корецкий и первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

11 ноября 2026, 14:52 Тотальная темнота в Киеве: поможет ли отключение уличного освещения сэкономить электроэнергию Святослав Павлюк объяснил, насколько существенной может быть экономия от отключения уличного освещения в Киеве, какие риски это создает для безопасности горожан и можно ли сократить потребление электроэнергии без полного отключения фонарей.

По данным энергетиков, из-за последствий российских атак, которые продолжались в течение последних суток, зафиксированы частичные обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы проводят везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. В Укрэнерго напомнили, что до конца суток в части областей для потребителей действуют графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей, а для промышленности – ограничения мощности.

При этом Корецкий уточнил, что в Запорожье оккупанты ударили по территории объекта генерации электроэнергии, а в Одесской и Ровенской областях атаковали высоковольтные подстанции.

Премьер добавил, что в результате российской атаки на Украину ночью 12 ноября зафиксированы разрушения в восьми областях.

В то же время в Минэнерго отметили, что в Полтавской области в результате российской атаки ранения получили четверо энергетиков, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час», – заявил представитель ведомства Некрасов.

Напомним, прошлой ночью россия атаковала шесть электроподстанций, в результате чего в двух областях действовали аварийные отключения.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», 23% украинцев хотели бы временно переехать на зиму туда, где ситуация с электроснабжением и отоплением более стабильная, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток.

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