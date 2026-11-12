Россияне атаковали дронами Ровенскую область, есть разрушения и обесточивания

Общество
Читати українською
Россияне атаковали дронами Ровенскую область в ночь на 12 ноября. Без света остались населенные пункты двух районов, в частности Костополь. Предварительно, без жертв.
Фото ілюстративне getty images

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Ровенской ОВА.

По данным областной администрации, в результате российской атаки зафиксировано обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.

В частности, без электроснабжения остался город Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Информация о масштабах разрушений и других последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, российские войска 11 ноября атаковали рынок в центре Черноморска. Известно о четырех погибших и 11 пострадавших. В результате удара также повреждены жилые дома и автомобили.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, есть пострадавший.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Ровненская область Атака Война с Россией Отключение электроэнергии Обстрел Война в Украине Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Под Санкт-Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником, он погиб – СМИ
Апелляция подтвердила конфискацию авто экс-начальника Белгород-Днестровского ТЦК
Россияне атаковали дронами Ровенскую область, есть разрушения и обесточивания
В НАТО высказались об украинских атаках на российские НПЗ
Зеленский предположил, что политические изменения в США откроют окно для переговоров с рф
Компании США отказываются от российского дизеля вопреки ослаблению санкций Трампом – СМИ
В ТЦК напомнили, когда учеба в университете не дает права на отсрочку от мобилизации
Каллас назвала, сколько украинских детей незаконно вывезли в россию
США попросили россию подготовить новый план безопасности Европы – Axios
Морпехи скинули наземного робота на оккупированный берег Днепра и поразили позицию россиян – видео
Больше новостей