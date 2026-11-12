Россияне атаковали дронами Ровенскую область, есть разрушения и обесточивания

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Ровенской ОВА.

По данным областной администрации, в результате российской атаки зафиксировано обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.

В частности, без электроснабжения остался город Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Информация о масштабах разрушений и других последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, российские войска 11 ноября атаковали рынок в центре Черноморска. Известно о четырех погибших и 11 пострадавших. В результате удара также повреждены жилые дома и автомобили.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, есть пострадавший.

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