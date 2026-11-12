Морпехи скинули наземного робота на оккупированный берег Днепра и поразили позицию россиян – видео

Украинские морские пехотинцы впервые успешно десантировали с воздуха наземный роботизированный комплекс (НРК) на временно оккупированный левый берег Днепра. С помощью беспилотного робота военные уничтожили позицию российских операторов дронов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Операцию провели бойцы 426-го отдельного полка беспилотных систем совместно с операторами FPV-дронов, бомберов и разведывательных беспилотников.
Для доставки наземного роботизированного комплекса использовали БпЛА «Перун». Он доставил на левый берег Днепра робота типа «камикадзе» с боевой частью весом 7 кг.
В ВМС отметили, что десантирование прошло успешно: комплекс не получил повреждений, сохранил управляемость и связь с операторами.
После приземления робот самостоятельно двинулся по определенному маршруту. Во время его продвижения украинские военные выявляли дополнительные позиции россиян с помощью бортовых средств и воздушной разведки. По выявленным целям наносили удары FPV-дронами.
Конечной целью операции стало здание, в котором оккупанты обустроили позицию операторов беспилотников.
Там также подчеркнули, что украинские военные выполнили задачу без потерь среди личного состава. Все этапы операции зафиксировали на видео.
Напомним, в течение октября подразделения Сил обороны Украины установили рекорд, впервые выполнив более 30 тысяч миссий за месяц с привлечением наземных роботизированных комплексов (НРК).
Кроме этого, в сентябре, одна из механизированных бригад ВСУ впервые успешно использовала на фронте отечественный роботизированный комплекс-амфибию для выполнения логистических задач.
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