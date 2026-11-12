Морпехи скинули наземного робота на оккупированный берег Днепра и поразили позицию россиян – видео

Украинские морские пехотинцы впервые успешно десантировали с воздуха наземный роботизированный комплекс (НРК) на временно оккупированный левый берег Днепра. С помощью беспилотного робота военные уничтожили позицию российских операторов дронов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

20 июля 2026, 13:38 Украинские НРК: характеристики «Бандуры», «Вепря», NUMO и других наземных платформ «Слово и дело» показывает на инфографике характеристики украинских наземных роботизированных комплексов для боя, эвакуации раненых, логистики и минирования.

Операцию провели бойцы 426-го отдельного полка беспилотных систем совместно с операторами FPV-дронов, бомберов и разведывательных беспилотников.

Для доставки наземного роботизированного комплекса использовали БпЛА «Перун». Он доставил на левый берег Днепра робота типа «камикадзе» с боевой частью весом 7 кг.

В ВМС отметили, что десантирование прошло успешно: комплекс не получил повреждений, сохранил управляемость и связь с операторами.

После приземления робот самостоятельно двинулся по определенному маршруту. Во время его продвижения украинские военные выявляли дополнительные позиции россиян с помощью бортовых средств и воздушной разведки. По выявленным целям наносили удары FPV-дронами.

Конечной целью операции стало здание, в котором оккупанты обустроили позицию операторов беспилотников.

Там также подчеркнули, что украинские военные выполнили задачу без потерь среди личного состава. Все этапы операции зафиксировали на видео.

Напомним, в течение октября подразделения Сил обороны Украины установили рекорд, впервые выполнив более 30 тысяч миссий за месяц с привлечением наземных роботизированных комплексов (НРК).

Кроме этого, в сентябре, одна из механизированных бригад ВСУ впервые успешно использовала на фронте отечественный роботизированный комплекс-амфибию для выполнения логистических задач.

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