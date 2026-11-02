Украина и рф обсуждают новые гуманитарные инициативы после режима тишины в Олешках – Лубинец

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Режим прекращения огня в Олешках на Херсонщине завершился 1 ноября. За это время в город доставили гуманитарную помощь и помогли гражданским выехать. Украина и рф обсуждают новые инициативы.
Фото: Кирило Буданов / Telegram

Режим прекращения огня в районе Олешек на Херсонщине, который действовал с 27 октября до 1 ноября, официально завершился. В то же время Украина и россия прорабатывают возможность продолжения гуманитарных инициатив.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, режим тишины стал результатом совместной гуманитарной работы с уполномоченной по правам человека рф Яной Лантратовой при координации первой леди США Мелании Трамп.

Лубинец отметил, что в течение этого периода обе стороны придерживались взятых на себя обязательств. Благодаря этому удалось доставить гуманитарную помощь в Олешки и помочь гражданским, которые хотели безопасно выехать из города.

В настоящее время украинская и российская стороны обсуждают возможность новых подобных шагов. Омбудсмен подчеркнул важность сохранения механизма взаимодействия, который позволяет помогать людям и спасать жизни.

Напомним, 31 октября эвакуированные из оккупированных Олешек люди добрались до Украины, а впоследствии омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная миссия успешно завершилась.

Также сообщалось, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины также удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

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Эвакуация Гуманитарный коридор Дмитрий Лубинец Олешки
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