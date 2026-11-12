В Киеве прозвучали взрывы на фоне атаки баллистическими ракетами: что известно

В ночь на 12 ноября в Киеве неоднократно звучали взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с территории россии.

Об этом говорится в Telegram-канале ВС ВСУ.

По информации военных, первую угрозу зафиксировали с направления Воронежа. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении баллистической ракеты через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Далее ракета двигалась через Лубны и Пирятин в направлении юга Киевской области. Военные также предупредили о еще одной баллистической ракете на Киевщину.

Около 01:00 Воздушные силы сообщили об угрозе для Броваров и Киева, а впоследствии уточнили, что ракета движется непосредственно на столицу.

В 01:02 военные подчеркнули, что угроза применения баллистического вооружения остается актуальной. Еще одну ракету на Киевщину зафиксировали в 01:04, после чего сообщили о ее движении в направлении Киева.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска выпустили по Украине авиационную ракету Х-59/69 и 163 ударных беспилотника разных типов (в частности 91 реактивный). Силам ПВО удалось обезвредить большинство воздушных целей врага.

А уже днем оккупанты нанесли удар по рынку в центре Черноморска Одесской области. В результате этой атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.