Апелляция подтвердила конфискацию авто экс-начальника Белгород-Днестровского ТЦК

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Апелляция оставила без изменений решение об удовлетворении гражданского иска прокурора САП к чиновнику ТЦК.
фото: bd-rda.od.gov.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение о конфискации автомобилей, принадлежащих родственникам бывшего начальника Белгород-Днестровского районного ТЦК и СП в Одесской области Сергея Корака.

Такое решение 5 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к экс-начальнику Белгород-Днестровского районного ТЦК и СП в Одесской области Сергею Кораку. Суд конфисковал два автомобиля TOYOTA C-HR HYBRID 2022 года выпуска и ТОYОТА С-HR 2021 года выпуска. На это решение подали апелляционные жалобы.

«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, а решение Высшего антикоррупционного суда от 3 апреля 2026 года – без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста постановления», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск о конфискации автомобилей начальника Белгород-Днестровского районного ТЦК Сергея Корака. Речь идет о двух автомобилях Toyota C-HR HYBRID 2022 года выпуска стоимостью 1 381 630 грн и Toyota C-HR 2021 года выпуска стоимостью 564 789 грн, приобретенных близкими родственниками чиновника и в отношении которых он прямо или косвенно мог совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения.

Анализом доходов и расходов чиновника и его семьи установлена невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников. Также по заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на транспортные средства.

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САП коррупция Одесская область Высший антикоррупционный суд Гражданская конфискация Белгород-Днестровский ТЦК
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