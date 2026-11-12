Компании США отказываются от российского дизеля вопреки ослаблению санкций Трампом – СМИ

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Компании США не спешат покупать российский дизель вопреки временному ослаблению санкций Трампом из-за юридических и финансовых рисков.
фото: Bernard Delmont/MarineTraffic

Американские компании не спешат покупать российское дизельное топливо, вопреки временному ослаблению санкций президентом США Дональдом Трампом. Танкер с первой партией российского топлива уже несколько дней находится у восточного побережья США, однако его конечный пункт назначения до сих пор неизвестен.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп договорился с путиным об экспорте дизеля, но есть нюанс: для США его хватит на полдняДональд Трамп заключил сделку на импорт дизеля из россии, тогда как США сами экспортируют его за границу, а обещанные рф объемы мизерно малы. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Одной из главных причин отказа, по данным экспертов, с которыми пообщалось издание, являются юридические риски. Американские банки не хотят финансировать такие закупки из-за возможных нарушений санкций других стран. Кроме того, компании опасаются проверок и критики со стороны политиков.

В прошлом месяце Министерство финансов США временно разрешило импорт российского дизеля. Такое решение Трамп объяснил необходимостью снизить цены на топливо, которые выросли из-за войны США и Израиля против Ирана.

План предусматривал возможность поставки 300 тысяч тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Впоследствии должны были разрешить экспорт еще больших партий.

Однако решение вызвало критику в Конгрессе. Десятки американских сенаторов, в частности шестеро республиканцев, призвали Трампа отменить ослабление санкций. Они считают, что закупка российского топлива помогает Москве финансировать войну против Украины.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл также предупредила местные порты и операторов терминалов о возможных юридических последствиях приема российского дизеля.

Бывший представитель американского санкционного ведомства Джереми Панер отметил, что компании могут потратить на юридические услуги и защиту от возможных расследований больше, чем сэкономят на закупке дешевого топлива.

«Для компаний это достаточно простое решение: они могут просто сказать, что не хотят с этим связываться», – объяснил эксперт.

Предполагают, что танкер с российским дизелем может изменить маршрут и отправиться в Бразилию или другие страны, которые традиционно покупают российское топливо.

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