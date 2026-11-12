Европарламент одобрил резолюцию о преступлениях рф против украинских детей

Европейский парламент принял резолюцию в отношении украинских детей, которых россия принудительно депортировала или которые остаются на временно оккупированных территориях. В документе говорится о похищении и незаконном перемещении детей, а также о принудительной русификации и милитаризации.

Об этом сообщают вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк и пресс-служба Европарламента.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

«Только что Европарламент проголосовал резолюцию «Украинские дети, которых насильно депортировали в россию, или которые живут на территориях Украины, оккупированных россией»! «За» резолюцию проголосовали 536 евродепутатов! Против были только 8, воздержались 37», – написала Кондратюк.

По ее словам, главным в этой резолюции Европарламента является изменение подхода к преступлениям россии против украинских детей.

«Во-первых, в центре внимания теперь не только депортированные дети, но и 1,6 миллиона украинских детей, которые остаются под оккупацией. Европарламент требует прекратить их принудительную русификацию, индоктринацию и милитаризацию, обеспечить право на украинское образование и возможность безопасного выезда», – говорится в заявлении.

Как отмечается, Европарламент заявляет, что действия россии в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их таковыми.

Также речь идет о расширении санкций против всех причастных к депортации и принудительному перевоспитанию детей.

«В-третьих, предлагается расширить санкции на всю систему организации и обеспечения этих преступлений. Речь идет не только о должностных лицах, но и о государственных корпорациях, в частности «Газпроме» и «Роснефти», причастных к финансированию перемещения и перевоспитания украинских детей, с конкретным перечнем категорий лиц, которые должны попасть под санкции», – добавила она.

Как отметила вице-спикер, Европарламент также отдельно подчеркнул, что возвращение украинских детей не может быть предметом политического торга или территориальных уступок во время мирных переговоров.

По приведенным в резолюции данным, по состоянию на сентябрь 2026 года подтвержден 20 651 случай депортации и принудительного перемещения украинских детей. В то же время примерно 1,6 млн несовершеннолетних украинцев продолжают жить на временно оккупированных агрессором территориях Украины.

По состоянию на 28 октября удалось вернуть 2752 ребенка. Это количество охватывает депортированных, принудительно перемещенных детей, а также тех, кого эвакуировали или спасли с захваченных врагом территорий.

Европарламент требует от россии обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение всех незаконно вывезенных детей на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что российские власти в своих официальных документах признали факт депортации 744 тысяч украинских детей с ВОТ. В то же время на тот момент украинской стороне удалось верифицировать и установить местонахождение почти 19,5 тысячи детей.

По данным президента Владимира Зеленского, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезли из страны представители российской федерации.

Ранее Зеленский анонсировал, что Украина запускает «механизм отслеживания» для сбора всех данных о похищенных россией украинских детях.

Также он призвал мир усилить давление на тех российских политиков, чиновников, судей, пропагандистов и других, кто вовлечен в похищение детей и попытки «перепрограммировать их сознание и стереть идентичность». По словам Зеленского, Украине известно о почти 400 местах в россии, где находятся похищенные украинские дети.

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