ВАКС обязал доставить в заседание обвиняемого опера СБУ Виннитчины

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро доставить в заседание старшего оперуполномоченного по особо важным делам Службы безопасности Украины в Винницкой области Вячеслава Катеринича. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 5 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, обвиняемый Катеринич просил отложить судебное заседание 5 ноября в связи с его госпитализацией в Могилев-Подольскую городскую больницу. Однако он не предоставил документов в подтверждение госпитализации. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил применить привод к обвиняемому.

«Применить к обвиняемому (Катериничу – ред.) привод в судебное заседание, которое состоится 1 декабря 2026 года в 16:00 в помещении ВАКС. В случае нахождения обвиняемого в учреждении здравоохранения в связи с лечением, при условии невозможности им временного покидания такого учреждения для участия в судебном заседании путем непосредственной явки в судебное заседание в город Киев или для участия в судебном заседании в режиме видеоконференции из помещения наиболее территориально приближенного суда к месту нахождения обвиняемого, обеспечить исполнение определения путем участия (Катеринича – ред.) в режиме видеоконференции с собственных технических средств обвиняемого или технических средств НАБУ. В случае заболевания обвиняемого болезнью, препятствующей его участию в уголовном производстве, в частности в режиме видеоконференции, подтвердить это обстоятельство соответствующими медицинскими документами», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд продлевал арест Катеринича на два месяца с альтернативой 6 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из-под стражи. На обвиняемого возложили следующие обязанности: не отлучаться из Винницкой области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пограничнику в предоставлении неправомерной выгоды работнику СБУ через посредника. По версии следствия, служащий Госпогранслужбы предоставил сотруднику спецслужбы неправомерную выгоду за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности. Неправомерная выгода предоставлялась в криптовалюте USDT (сумма эквивалентна 355 тысячам долларов) на криптокошелек посредника, которого привлек правоохранитель. После поступления полной суммы средств на криптокошелек посредника они были обналичены и переданы правоохранителю.

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