Верховный суд не изменил приговор экс-судье из Дружковки Молибоге и экс-прокурору Ягупцу

Верховный Суд не изменил приговор ВАКС в отношении бывшего главы Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибоги и бывшего прокурора местной прокуратуры Василия Ягупца по делу о коррупционных преступлениях.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что 12 ноября Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело экс-судьи Молибоги и бывшего прокурора Ягупца, оставив без изменений в части назначенных наказаний приговор Высшего антикоррупционного суда от 16 декабря 2024 года и определение Апелляционной палаты ВАКС от 10 февраля 2026 года.

Молибога окончательно признан виновным по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 7,5 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества и запретом занимать должности в органах власти сроком на 2 года, а также конфискацию половины имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

В то же время экс-прокурору Ягупцу оставили 4 года 6 месяцев лишения свободы, признав его виновным по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Уточняется, что постановление Верховного Суда от 12 ноября 2026 года является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, по данным обвинения, Ягупец предложил и передал взятку Молибоге за принятие решения о непривлечении двух человек к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда также поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений приговор Молибоге и Ягупцу.

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