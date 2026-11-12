ВАКС арестовал имущество, изъятое в ходе обыска у главы Нацбанка

Высший антикоррупционный суд наложил арест на технику, изъятую в автомобиле, которым пользуется глава Национального банка Андрей Пышный.

Такое решение 5 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, утром 21 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводили обыски у главы НБУ Андрея Пышного. Сам Пышный заявил, что эти обыски не касаются деятельности регулятора или его работы на должности.

По информации «Слово и дело», обыски проходили по делу компании «Карпатнафтохим», принадлежащей нидерландской фирме Karpaty Chemical. Владельцами этого предприятия являются многолетний топ-менеджер «Лукойл-Украина» Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий. Они купили завод в Калуше Ивано-Франковской области у российского «Лукойла», попавшего под санкции СНБО. Речь шла о возможных взятках и блокировании работы предприятия с последующей передачей его в собственность других владельцев.

«Наложить арест на имущество с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств в рамках уголовного производства на имущество, изъятое 21 октября 2026 года по результатам обыска автомобиля марки Hyundai Staria, находящегося в собственности Национального банка Украины и в пользовании главы НБУ (Андрея Пышного – ред.)», – говорится в решении.

Так, суд наложил арест на мобильный телефон, два ноутбука и служебный планшет.

Напомним, журналисты «Украинской правды» опубликовали вторую часть расшифровок так называемых «пленок Тимура Миндича», в которых, по утверждению издания, речь идет о возможном влиянии приближенных к Офису президента лиц на государственный Sense Bank и химическое предприятие «Карпатнафтохим».

По информации журналистов, бизнесмены Андрей и Василий Веселые якобы получили влияние на государственный банк и стали участниками структуры собственности «Карпатнафтохима» благодаря связям с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бизнесменом Тимуром Миндичем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.