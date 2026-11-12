Украина и Азербайджан масштабируют сотрудничество в рамках Drone Deal

Украина и Азербайджан обсудили приоритетные направления сотрудничества и договорились масштабировать заказы в рамках программы Drone Deal.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Отношения между нашими странами развиваются, и мы обсудили приоритетные направления сотрудничества. Прежде всего – Drone Deal. Есть заключенные контракты, работаем, чтобы масштабировать заказы», – отметил президент.

18 июня 2026, 13:20 Drone Deal: что дает Украине двустороннее сотрудничество и с какими странами оно уже налажено Соглашения в формате Drone Deal. В чем преимущества такого сотрудничества для Украины, с какими государствами уже заключены договоры и с какими планируется их заключить – на инфографике Слово и дело.

Зеленский также отметил присутствие в Украине азербайджанского бизнеса несмотря на войну и постоянные атаки рф и поблагодарил Азербайджан за то, что компании работают для наших людей, «часто вопреки подлым российским ударам».

Кроме этого, лидеры подробно обсудили ситуацию в Украине и вызовы в энергетике и транспортной системе из-за непрерывных атак россии.

«Поблагодарил за помощь. И будем благодарны, если сейчас Азербайджан тоже найдет возможность поддержать украинскую критическую инфраструктуру и логистику перед зимой. Поручили командам поработать над этим», – подытожил президент.

Напомним, весной Украина и Азербайджан подписали шесть документов о сотрудничестве.

Также мы сообщали, что Азербайджан отправил в Украину очередной пакет энергетического оборудования для преодоления последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

Кроме этого стало известно, что МИД Азербайджана вызвал посла россии Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за атаки «шахедов» на автозаправочную станцию компании SOCAR в Николаевской области.

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