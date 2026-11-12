В КНУ имени Шевченко зимнюю сессию проведут дистанционно: что нужно знать студентам

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко зимнюю экзаменационную сессию 2026/2027 учебного года проведут дистанционно из-за ситуации с безопасностью. Экзамены и зачеты продлятся с 23 ноября по 15 декабря.

10 июня 2026, 17:22 Не только Киев: где сейчас работают учреждения высшего образования, релокированные из-за войны Больше всего учреждений образования временно перенесено в Киев и западные области, а также в прифронтовые Днепр и Запорожье. Подробнее о новых домах украинских вузов – на инфографике от «Слово и дело».

Об этом сообщили в Центре коммуникаций Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

Как отмечается, решение о дистанционном формате сессии приняли с учетом военного положения, необходимости обеспечения безопасности студентов и преподавателей, а также равных условий для оценивания.

В онлайн-формате будут проходить все виды семестрового контроля – зачеты, экзамены и защиты курсовых работ и проектов.

Как будут проходить дистанционные экзамены

Обязательной частью каждого экзамена будет устное собеседование по программе учебной дисциплины. Если экзамен предусматривает письменную работу или тестирование, собеседование будут проводить после их завершения.

На подготовку к устному ответу студентам будут предоставлять не менее 30 минут. Для выполнения письменных или письменно-устных заданий предусмотрено не более трех часов. Общая продолжительность экзамена для одной академической группы не должна превышать шести часов.

Письменные работы разрешат выполнять как от руки, так и в электронном формате. Готовые задания нужно будет отправлять преподавателю по электронной почте или загружать на определенную учебную платформу.

Во время экзаменов студенты должны находиться на видеосвязи с включенными камерой и микрофоном. Перед началом оценивания преподаватель будет проверять личность студента по студенческому билету или другому документу.

Оценку будут выставлять по результатам устного собеседования и письменной части, если она предусмотрена. По решению экзаменатора экзамен могут записывать на аудио или видео, однако участников об этом должны предупредить заранее.

Что делать в случае отключения света или интернета

В университете также определили порядок действий в случае технических перебоев во время сдачи экзаменов.

Если из-за отключения электроэнергии, потери интернет-соединения или других не зависящих от студента обстоятельств экзамен придется прервать, необходимо в течение дня сообщить об этом преподавателю, старосте или администрации факультета или института любым доступным способом.

После согласования с администрацией студент сможет продолжить сдачу экзамена в другое время, в частности вместе со следующей академической группой.

В КНУ подчеркнули, что такое продолжение не будет считаться пересдачей, а технические перебои не могут быть основанием для выставления неудовлетворительной оценки.

В то же время студенты должны соблюдать академическую добропорядочность. Использование сторонних источников информации, помощь других лиц или умышленное выключение камеры или микрофона могут стать основанием для отстранения от экзамена с оценкой «неудовлетворительно».

Где можно будет сдать экзамены при отсутствии надлежащих условий дома

Для студентов и преподавателей, которые не имеют необходимых технических средств или надлежащих условий для дистанционной сдачи экзаменов, университет обеспечит возможность подключаться к ним из учебных корпусов.

В частности, можно будет воспользоваться аудиториями, помещениями кафедр, укрытиями и пунктами несокрушимости. При наличии возможностей эти локации будут обеспечивать отоплением, электропитанием и интернетом. Для пользования такими помещениями нужно будет предварительно согласовать это с администрацией факультета или учебно-научного института.

В КНУ упростили требования к видеосвязи во время экзаменов

Кроме того, 11 ноября Ученый совет университета внес изменения в Положение об организации образовательного процесса, упростив технические требования к проведению дистанционных экзаменов.

В частности, вместо обязательной видеотрансляции с двух проекций теперь предусмотрена трансляция текущего видеоизображения студента с возможностью обзора технических устройств, которыми он пользуется. В то же время сохраняется запрет на вмешательство посторонних лиц в процедуру оценивания.

Напомним, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 29 сентября по 16 октября 2026 года работал в дистанционном формате работы и обучения. Причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью в Киеве.

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