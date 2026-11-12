«Золотые яйца» для ВСУ: дело о хищении более 733 млн грн передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о хищении более 733 млн грн при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Среди обвиняемых – бывший чиновник Министерства обороны, владелица и директора компаний-поставщиков.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

19 сентября 2025, 17:41 НАБУ и САП завершили расследование по делу о «яйцах по 17 гривен» для ВСУ НАБУ и САП завершили расследование по делу о хищении средств при закупке продовольствия для Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, в течение 2022–2023 годов Минобороны обеспечивало военных продуктами через закупку услуг по организации питания. Они предусматривали поставку продуктов по каталогу из 409 наименований.

Как установили детективы НАБУ, схема заключалась в завышении цен на наиболее востребованные продукты и занижении стоимости тех, которые воинские части заказывали редко.

В частности, около 50% стоимости общей поставки по договору, или 1,2 млрд грн, приходилось всего на 40 видов продуктов с завышенными ценами. В то же время 27 наименований с заниженной стоимостью поставили на сумму всего 3,6 млн грн, что составляло 0,14% общей стоимости.

Кроме того, поставщики манипулировали ценами на сезонные продукты. Например, в каталогах черешня стоила 8 грн за килограмм, клубника и черная смородина – по 10 грн. Однако в соответствии с утвержденными нормативами воинские части вообще не могли заказывать эти продукты в течение срока действия договоров, поскольку их заключили уже после завершения соответствующего сезона.

При этом чиновник Минобороны при подписании договоров, по версии следствия, игнорировал ценовые манипуляции.

В результате в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщика незаконно получили из государственного бюджета более 733 млн грн.

В САП отметили, что после начала расследования в январе 2023 года и публикаций в СМИ, в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку, фигуранты снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это позволило предотвратить хищение еще 788 млн грн.

Также в августе 2024 года детективы БЭБ изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности в ходе расследования уклонения от уплаты налогов компаниями-поставщиками продуктов для Минобороны. Впоследствии по решению ВАКС на эти средства наложили арест.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины о присвоении и растрате имущества, покушении на преступление и легализации средств, полученных преступным путем.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. До вступления в законную силу обвинительного приговора суда фигуранты считаются невиновными.

Напомним, в апреле 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю департамента Министерства обороны, владелице и директорам компаний-поставщиков, а также физическому лицу, причастным к хищению государственных средств на закупке Минбороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

А в сентябре НАБУ и САП завершили расследование по делу о хищении средств при закупке продовольствия для Вооруженных Сил Украины. Сторона защиты получила доступ к материалам, после чего дело было направлено в суд.

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