Украина дважды сбила с курса российские ракеты «Орешник» с помощью РЭБ – NYT

Украинские военные с помощью системы радиоэлектронной борьбы Lima Quant смогли дважды сбить с курса российские ракеты «Орешник», летевшие в направлении Киевской области. Одна из ракет попала в гаражи далеко от военных объектов, а вторая распалась в воздухе и упала на оккупированной территории.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей украинской оборонной компании Cascade Systems и военных подразделения «Ночной дозор».

9 января 2026, 13:33 «Орешник» на стол: что россия пытается доказать Украине и Западу Россия запустила Орешник по Украине с целью шантажа Запада и достижения мира на собственных условиях.

По словам командира подразделения с позывным Алхимик, 24 мая россияне запустили две сверхзвуковые ракеты «Орешник» в направлении Киевской области. Перед этим украинские военные получили предупреждение от американской разведки о подготовке пуска.

Для противодействия ракетам один из военнослужащих «Ночного дозора» применил систему радиоэлектронной борьбы Lima Quant. В результате первая ракета попала в гаражи в нескольких километрах от каких-либо военных целей, а вторая распалась в воздухе и упала на временно оккупированной территории.

Как отмечает издание, россия утверждает, что ее новейшая ракета «Орешник» движется настолько быстро, что американские системы противовоздушной обороны Patriot якобы не способны ее перехватить.

Система Lima Quant, разработанная украинской компанией Cascade Systems, работает путем создания электромагнитных помех и подмены GPS-координат. Она заставляет российские ракеты и беспилотники ошибочно определять свое местонахождение, из-за чего они могут отклоняться от заданного маршрута или даже разрушаться в воздухе.

Разработку системы начали почти четыре года назад. В 2024 году Lima стала частью общей сети радиоэлектронной борьбы Украины, а в августе 2025 года вокруг Киева развернули ее усовершенствованную версию Lima Quant.

По данным Cascade Systems, только за первые три месяца 2026 года система помогла отвести от целей более 30 крылатых ракет и 10 тысяч российских беспилотников.

Кроме того, как утверждает Алхимик, из 62 баллистических ракет «Кинжал», запущенных по районам действия Lima Quant, 33 распались в воздухе. Остальные ракеты удалось отклонить от их целей.

В то же время журналисты The New York Times подчеркивают, что независимо проверить приведенные украинскими военными показатели эффективности системы невозможно.

Особенностью Lima Quant является то, что система подменяет GPS-координаты таким образом, что устройства определяют свое местонахождение в столице Перу – Лиме. Из-за этого не только российские ракеты и дроны, но и телефоны, автомобильные навигаторы и другие гражданские устройства в Украине могут ошибочно показывать, что их владельцы находятся в Южной Америке.

Несмотря на неудобства для гражданского населения, украинские военные считают, что преимущества системы значительно превышают ее недостатки, особенно в условиях дефицита ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Напомним, в сентябре сообщалось, что на территории Беларуси находятся подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил рф, на вооружении которой есть ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

В разведке сообщали, что удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви в ночь на 24 мая может свидетельствовать об увеличении их производства, которое осуществляется в темпе около одна ракета за 2-2,5 месяца.

А в Институте изучения войны заявляли, что угроза россии запустить по Украине ракету «Орешник» имеет конкретную логику Кремля. Аналитики считают, что москва пытается продемонстрировать силу после ряда имиджевых поражений.

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