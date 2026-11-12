Суд разрешил свободно передвигаться по Украине экс-зампрокурора Кировоградщины

Высший антикоррупционный суд разрешил свободно передвигаться по Украине, но продлил до 23 декабря срок действия остальных обязанностей, возложенных на бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрия Ковалева. НАБУ и САП подозревают его во взяточничестве.

Такое решение 23 октября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Ковалева. Альтернативой ему определили 3 млн грн залога. Эти средства внесли и на него возложили ряд обязанностей: прибывать по первому вызову; не отлучаться из населенного пункта, где находится его место фактического проживания, без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с рядом лиц относительно обстоятельств дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет. Поэтому прокурор САП снова просил продлить остальные обязанности еще на два месяца. Однако судья разрешил Ковалеву свободно передвигаться по Украине.

«Ходатайство прокурора САП – удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Ковалеву – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 23 декабря 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрию Ковалеву и еще двум лицам. По версии следствия, он требовал неправомерную выгоду у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия. Взамен чиновник обещал закрыть уголовное производство.

В качестве неправомерной выгоды первый заместитель получил 13,5 тыс. долл. США и автомобиль Tesla Model X P100D. Чтобы скрыть полученный автомобиль, чиновник привлек руководителя окружной прокуратуры, который помог найти подставное лицо. На это лицо впоследствии и оформили доверенность на право распоряжения этим имуществом.

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